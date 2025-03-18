За выборами в горсовет Новосибирска проследит облизбирком

Избирательная комиссия Новосибирской области объявила о проведении выборов депутатов городского совета Новосибирска осенью 2025 года. Эти выборы будут проходить одновременно с выборами депутатов Законодательного собрания.
— На Избирательную комиссию Новосибирской области возложены полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, — говорится в сообщении облизбирком.
В 2020 году выборы в городской совет Новосибирска проводились городской избирательной комиссией, которая прекратила свои полномочия 1 января 2023 года в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. В 2023 году полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления и местного референдума на территории Новосибирска были возложены на территориальную избирательную комиссию Центрального района города.
В городском совете Новосибирска избирается 50 депутатов, которые представляют 50 одномандатных округов.
Ранее редакция сообщала о том, что новую схему одномандатных округов утвердит Заксобрание Новосибирской области. Границы будут установлены с учётом общего числа избирателей.
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