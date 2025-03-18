В 2024 году выручка несырьевых компаний Новосибирской области выросла на 17,6%

В 2024 году выручка крупных и средних несырьевых компаний Новосибирской области выросла на 17,6% до 3,453 трлн рублей (в 2023 году — 2,937 трлн рублей). Это самый высокий рост выручки несырьевого бизнеса среди регионов Сибирского федерального округа (СФО), сообщили аналитики аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На втором месте по динамике роста экономических показателей среди предприятий несырьевого сектора в Сибири расположилась Иркутская область — 16,6%. Замыкает тройку лидеров Алтайский край — 16,1%. На последнем месте Омская область с показателем 10,1%.

По абсолютным показателям выручки в Сибири лидируют Красноярский край (5,95 трлн руб.), Кемеровская (4,5 трлн руб.) и Иркутская (4,31 трлн руб.) области. Новосибирская область заняла четвертую строчку.

В целом по России выручка предприятий ненефтегазового сектора увеличилась на 16,4%, до 215,3 трлн руб. По данным экспертов, наибольший относительный рост выручки получили предприятия в сферах культуры, спорта и развлечений (+55,5%), административной деятельности (+44%), информации и связи (+27,5%), ресторанно-гостиничного бизнеса (+18,5%), а также торговли (+17,9%).

Напомним, в январе 2025 года представители промышленных предприятий Сибири оценили задачи, которые ставятся перед регионами и бизнесом округа в рамках реализации нацпроектов, а также возможности, которые сибирский бизнес может получить, участвуя в таких проектах.

Ранее редакция сообщала, что выручка резидентов новосибирского Технопарка увеличилась до 60 млрд рублей. В четырех кластерах Академпарка сегодня работают 334 компании.