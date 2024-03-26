За реабилитацию нацизма осудили жительницу Новосибирска

Новосибирский областной суд огласил приговор Эмили Валеевой, обвиняемой в реабилитации нацизма.

Установлено, что в день празднования 77-й годовщины Победы в ВОВ Валеева написала в паблике «Тушеные вентиляторы с мясом» в ВКонтакте, администратором которого она являлась, неуважительный пост в адрес защитников Отечества.

В суде Валеева пояснила, что не размещала посты с провокационной целью, а лишь выразила свое мнение по поводу отношений с мамой.

Однако «писанину» проверили лингвисты. Согласно экспертному заключению, авторский текст содержит высказывания, которые свидетельствуют об отрицании, умалении, унижении значения победы в ВОВ в общественной жизни России.

В последнем слове сибирячка сказала, что не поддерживает идеологию нацизма и фашизма, негативного отношения к 9 мая она не выражала. Суд не поверил.

— Эмиль Валеева признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Осужденная лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».