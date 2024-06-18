В Новосибирске выросли цены на говядину

По данным Сибирского ГУ ЦБ, в апреле месячная инфляция (с поправкой на сезонность) в Сибири ускорилась. Одна из причин — рост цен на говядину и продукты ее переработки из-за уменьшения предложения.

— Животноводческие предприятия сокращают поголовье скота из-за роста издержек на его содержание, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Эта динамика подтверждается и статистикой Минсельхоза Новосибирской области. На начало 2024 года в хозяйствах всех категорий содержалось: крупного рогатого скота 393,6 тысячи голов (94,1% к соответствующему периоду 2023 года), в том числе 167,2 тысячи коров (94,2%), свиней — 329,4 тысячи (94,1%), овец и коз — 139,9 тысячи (93,3%), птицы — 8361,9 тысячи (90%). В 2023 году в хозяйствах всех категорий производство мяса скота и птицы (в живом весе) — 231,4 тысячи тонн (87,2%).

В сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП на начало 2024 года поголовье крупного рогатого скота составило 316,5 тысячи голов (94,3% к соответствующему периоду 2023 года), в том числе 133,2 тысячи коров (94,4%).

В сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП произведено мяса скота и птицы (в живом весе) — 184 тысячи тонн (86,3%). Новосибирская область занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа по производству молока и мяса скота и птицы (в живом весе).

По данным аналитического центра Milknews, за год Россия лишилась 224 тысяч коров. Новосибирская область попала в топ-5 регионов с самым большим сокращением поголовья (4 место, -7 тысяч). На первом месте — Брянская область (-19 тысяч), на втором — Смоленская (-14 тысяч), на третьем — Белгородская (-9 тысяч).

— В 2023 году поголовье коров в РФ обновило исторический минимум. Частично это объясняется улучшением статистики: идентификация животных позволяет вскрывать «дутые» цифры поголовья, что отражается на итоговых цифрах, — констатировали эксперты Milknews.

При этом, по данным Новосибирскстата, цены на говядину в рознице с начала года подросли на 46 рублей за кг. Килограмм говядины (кроме бескостного мяса) на начало июня стоил в регионе 558 рублей, в начале января — 512 рублей, а год назад в начале июня — 505 рублей. Колбаса полукопченая и варено-копченая стоила 564 рубля, вареная — 487 рублей на 3 июня, в начале года — 554 и 447 рублей за кг.

По мнению экс-министра сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директора по развитию ГК «Горкунов» Василия Пронькина, сокращение поголовья КРС на селе, производства говядины, а значит, и рабочих мест — следствие не только факторов общемирового и российского масштаба, но и просчета Минсельхоза и депутатов Новосибирской области, которые несколько лет назад отменили меры господдержки мясного животноводства.

Крупный инвестор уходит из Новосибирской области принял решение его полностью ликвидировать, — говорит Пронькин. — В Калачинском Карасукского района, где находится ферма по мясному животноводству, в этом году уже не проводилась посевная. Животные без кормов в холодное время не могут, а значит, они будут проданы или сданы на мясо. То же самое касается большого количества фермерских хозяйств, которые имели статус племенных. Все это происходит от неумения отладить процесс, нежелания вникать и анализировать проблемы в отрасли.

Собеседник редакции отметил, что недавно из областного Минсельхоза ушел начальник отдела развития животноводства и племенных ресурсов Денис Гамза. Он не исключил, что уход чиновника связан с падением темпов животноводства в регионе.

— Это системная проблема. Теперь кинулись, пытаются вернуть все назад, а уже не получается. Когда фермер или сельхозпредприятие видят, что их труд невостребован, они уходят из села и ликвидируют рабочие места, а потом работников вернуть на село крайне тяжело, — заявил Василий Пронькин.

Директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», депутат Заксобрания Александр Тепляков считает, что приведенные Минсельхозом региона данные о «сокращении поголовья КРС на 7 тысяч» нужно умножать вдвое к концу 2024 года. При этом он отмечает, что не видел резкого роста закупочных цен по мясу в хозяйствах региона.

— Мы сдаем бычков на реализацию. Пока не наблюдаем рост цен, — пояснил он.

Еще одна проблема, которая привела к сокращению мясного животноводства в регионе, — рост издержек на его содержание. Василий Пронькин отметил, что стоимость кредитных ресурсов выросла, импортная техника требует закупки комплектующих, а их реэкспорт через третьи страны приводит к очень серьезному удорожанию и затягиванию сроков поставки. Плюс погодные условия последних лет также ударили по аграриям.

— В прошлом году Кулунда, юг Барабы сильно «подгорели». Это привело к росту стоимости кормов, которые составляют до 46% в себестоимости животноводческой продукции. Это касается как мясного, так и молочного животноводства, — перечисляет Пронькин.

— В итоге 2023 год мы закончили с более хорошими результатами, чем ожидали изначально, — поясняет Тепляков. — Что касается небольших хозяйств в 200-300 голов, то из-за роста издержек, проблем с заготовкой кормов, страхов из-за утилизации продуктов жизнедеятельности скота они отходят от животноводства и занимаются растениеводством. Это приводит к снижению устойчивости хозяйств, а также сокращению рабочих мест.

Александр Тепляков пояснил, что в 2022-2023 годах цены на растениеводческую продукцию были далеки от адекватных. Хозяйства его компании удержались на плаву за счет мяса и молока, где цены не падали.

Председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко рассказал Infopro54, что холдинг выращивает бычков на мясо.

При этом собеседник Infopro54 также отметил, что не наблюдает с начала года роста закупочных цен на говядину.

— По какой цене продавали, по такой и продаем. Повышение идет на уровне прилавков, — констатировал он.

По мнению Василия Пронькина, Новосибирской области нужно делать упор на развитие мясного животноводства, так как мировые тенденции по продукции растениеводства крайне неустойчивые.

— В начале июня Турция отказалась от импорта зерновых из России, а она у нас закупала около 10 млн тонн зерна. Если из общего экспорта в 50 млн тонн убрать 10 млн, то это очень серьезно. Прогнозирую, что цены на зерно в этом году будут низкие, а животные за счет кормов дадут хозяйствам прибыльность, — заявляет собеседник Infopro54.

Напомним, в 2019 году самообеспечение региона говядиной составляло 70% — сообщал на пресс-конференции министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. К 2024 году власти планировали довести ее до 100%, а также увеличить маточное поголовье скота до 30 тысяч голов (в 2019 году было 19 тысяч голов).

Ранее редакция сообщала о том, что министр Новосибирской области Евгений Лещенко ушел в отставку.