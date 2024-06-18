Рекламодателям

В Новосибирске выросли цены на говядину

  • 18/06/2024, 13:02
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске выросли цены на говядину
В среднем с начала года она подорожала на 46 рублей за килограмм.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, в апреле месячная инфляция (с поправкой на сезонность) в Сибири ускорилась. Одна из причин — рост цен на говядину и продукты ее переработки из-за уменьшения предложения.

Животноводческие предприятия сокращают поголовье скота из-за роста издержек на его содержание, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Эта динамика подтверждается и статистикой Минсельхоза Новосибирской области. На начало 2024 года в хозяйствах всех категорий содержалось: крупного рогатого скота 393,6 тысячи голов (94,1% к соответствующему периоду 2023 года), в том числе 167,2 тысячи коров (94,2%), свиней — 329,4 тысячи (94,1%), овец и коз — 139,9 тысячи (93,3%), птицы — 8361,9 тысячи (90%). В 2023 году в хозяйствах всех категорий производство мяса скота и птицы (в живом весе) — 231,4 тысячи тонн (87,2%).

В сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП на начало 2024 года поголовье крупного рогатого скота составило 316,5 тысячи голов (94,3% к соответствующему периоду 2023 года), в том числе 133,2 тысячи коров (94,4%).

В сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП произведено мяса скота и птицы (в живом весе) — 184 тысячи тонн (86,3%). Новосибирская область занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа по производству молока и мяса скота и птицы (в живом весе).

По данным аналитического центра Milknews, за год Россия лишилась 224 тысяч коров. Новосибирская область попала в топ-5 регионов с самым большим сокращением поголовья (4 место, -7 тысяч). На первом месте — Брянская область (-19 тысяч), на втором — Смоленская (-14 тысяч), на третьем — Белгородская (-9 тысяч).

— В 2023 году поголовье коров в РФ обновило исторический минимум. Частично это объясняется улучшением статистики: идентификация животных позволяет вскрывать «дутые» цифры поголовья, что отражается на итоговых цифрах, — констатировали эксперты Milknews.

При этом, по данным Новосибирскстата, цены на говядину в рознице с начала года подросли на 46 рублей за кг. Килограмм говядины (кроме бескостного мяса) на начало июня стоил в регионе 558 рублей, в начале января — 512 рублей, а год назад в начале июня — 505 рублей. Колбаса полукопченая и варено-копченая стоила 564 рубля, вареная — 487 рублей на 3 июня, в начале года — 554 и 447 рублей за кг.

По мнению экс-министра сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директора по развитию ГК «Горкунов» Василия Пронькина, сокращение поголовья КРС на селе, производства говядины, а значит, и рабочих мест — следствие не только факторов общемирового и российского масштаба, но и просчета Минсельхоза и депутатов Новосибирской области, которые несколько лет назад отменили меры господдержки мясного животноводства.

Крупный инвестор уходит из Новосибирской области

Крупный инвестор уходит из Новосибирской области

— За эти годы с территории области исчезло большое количество мясных животноводческих предприятий. К примеру, ГК «Горкунов» доводил маточное поголовье до 4 тысяч, а сейчас принял решение его полностью ликвидировать, — говорит Пронькин. — В Калачинском Карасукского района, где находится ферма по мясному животноводству, в этом году уже не проводилась посевная. Животные без кормов в холодное время не могут, а значит, они будут проданы или сданы на мясо. То же самое касается большого количества фермерских хозяйств, которые имели статус племенных. Все это происходит от неумения отладить процесс, нежелания вникать и анализировать проблемы в отрасли.

Собеседник редакции отметил, что недавно из областного Минсельхоза ушел начальник отдела развития животноводства и племенных ресурсов Денис Гамза. Он не исключил, что уход чиновника связан с падением темпов животноводства в регионе.

— Это системная проблема. Теперь кинулись, пытаются вернуть все назад, а уже не получается. Когда фермер или сельхозпредприятие видят, что их труд невостребован, они уходят из села и ликвидируют рабочие места, а потом работников вернуть на село крайне тяжело, — заявил Василий Пронькин.

Директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», депутат Заксобрания Александр Тепляков считает, что приведенные Минсельхозом региона данные о «сокращении поголовья КРС на 7 тысяч» нужно умножать вдвое к концу 2024 года. При этом он отмечает, что не видел резкого роста закупочных цен по мясу в хозяйствах региона.

— Мы сдаем бычков на реализацию. Пока не наблюдаем рост цен, — пояснил он.

Еще одна проблема, которая привела к сокращению мясного животноводства в регионе, — рост издержек на его содержание. Василий Пронькин отметил, что стоимость кредитных ресурсов выросла, импортная техника требует закупки комплектующих, а их реэкспорт через третьи страны приводит к очень серьезному удорожанию и затягиванию сроков поставки. Плюс погодные условия последних лет также ударили по аграриям.

— В прошлом году Кулунда, юг Барабы сильно «подгорели». Это привело к росту стоимости кормов, которые составляют до 46% в себестоимости животноводческой продукции. Это касается как мясного, так и молочного животноводства, — перечисляет Пронькин.

утилизация навоза и помета

Сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства

Александр Тепляков пояснил, что в 2022-2023 годах цены на растениеводческую продукцию были далеки от адекватных. Хозяйства его компании удержались на плаву за счет мяса и молока, где цены не падали.

— В итоге 2023 год мы закончили с более хорошими результатами, чем ожидали изначально, — поясняет Тепляков. — Что касается небольших хозяйств в 200-300 голов, то из-за роста издержек, проблем с заготовкой кормов, страхов из-за утилизации продуктов жизнедеятельности скота они отходят от животноводства и занимаются растениеводством. Это приводит к снижению устойчивости хозяйств, а также сокращению рабочих мест.

Председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко рассказал Infopro54, что холдинг выращивает бычков на мясо.

Четыре года подряд сокращается поголовье в молочном животноводстве Новосибирской области

Четыре года подряд сокращается поголовье в молочном животноводстве Новосибирской области

— Мы не наблюдаем рост цен на корма, которые у нас составляют около 60% в себестоимости продукции. Мало того, некоторые корма даже подешевели. С другой стороны, растут зарплаты, повышаются цены на топливо, расходы на логистику, —комментирует Елисеенко. — Кроме того, в Новосибирской области, как и в целом по Сибири идет снижение поголовья КРС. С рынка уходят мелкие хозяйства и ЛПХ. Население на селе стареет, молодежь уезжает. Хозяйства и фермеры предпочитают не заниматься мясным животноводством, так как это довольно длительный процесс, который занимает 12-14 месяцев

При этом собеседник Infopro54 также отметил, что не наблюдает с начала года роста закупочных цен на говядину.

По какой цене продавали, по такой и продаем. Повышение идет на уровне прилавков, — констатировал он.

По мнению Василия Пронькина, Новосибирской области нужно делать упор на развитие мясного животноводства, так как мировые тенденции по продукции растениеводства крайне неустойчивые.

— В начале июня Турция отказалась от импорта зерновых из России, а она у нас закупала около 10 млн тонн зерна. Если из общего экспорта в 50 млн тонн убрать 10 млн, то это очень серьезно. Прогнозирую, что цены на зерно в этом году будут низкие, а животные за счет кормов дадут хозяйствам прибыльность, — заявляет собеседник Infopro54.

Напомним, в 2019 году самообеспечение региона говядиной составляло 70% — сообщал на пресс-конференции министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. К 2024 году власти планировали довести ее до 100%, а также увеличить маточное поголовье скота до 30 тысяч голов (в 2019 году было 19 тысяч голов).

Ранее редакция сообщала о том, что министр Новосибирской области Евгений Лещенко ушел в отставку.

Фото freepik, автор: fxquadro.

190

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : сокращение КРС Производство говядины


Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анны Терешковой, глава департамента благоустройства мэрии Новосибирска

Анна Терешкова: Парковое строительство Новосибирска получит районную вариативность

По общему уровню озеленения Новосибирск не отстает от прочих городов «большой пятерки», но ему есть в чем совершенствоваться.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Полицейские спасли туристов, попавших в сильное течение реки в Новосибирске
18/06/24 15:50
Происшествия
«Леруа Мерлен» сменит бренд на «Лемана про» в магазинах Новосибирска
18/06/24 15:42
Бизнес
Интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет
18/06/24 15:13
Власть
Тела двух человек нашли в припаркованной машине в Новосибирске
18/06/24 15:05
Происшествия
Прокуратура добилась предоставления жилья пенсионерке в Новосибирской области
18/06/24 14:29
Право&Порядок
Андрей Травников проконтролировал исполнение социально значимых проектов
18/06/24 14:16
Власть
Ассенизаторы сливают нечистоты около остановки ЖК «Радуга» в Новосибирске
18/06/24 13:56
Бизнес Общество Происшествия
Подъем уровня воды в Оби продолжится по 21 июня в Новосибирской области
18/06/24 13:38
Общество
«Пойдем в кино»: новый вид развода мужчин на деньги появился в Сибири
18/06/24 13:09
Общество Происшествия
В Новосибирске выросли цены на говядину
18/06/24 13:02
Бизнес Власть Общество
Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг
18/06/24 12:57
Власть Финансы
На продажу выставлен участок «Новосибирского центра регенеративной хирургии и реабилитации»
18/06/24 12:40
Бизнес Власть Недвижимость
Новосибирская область вошла в ТОП-10 самых умных регионов России
18/06/24 12:31
Власть
Почти в 1,5 раза вырос спрос на учителей в Новосибирской области
18/06/24 12:15
Общество
Дом загорелся после удара молнии в Новосибирске
18/06/24 11:54
Общество
УФАС оспаривает тарифы муниципального предприятия для провайдеров
18/06/24 11:37
Бизнес Власть
Приставы приостановили строительство концессионной школы на левом берегу Новосибирска
18/06/24 11:23
Бизнес Право&Порядок
Новосибирск вошел в Топ-10 городов по росту средней суммы микрозайма
18/06/24 11:23
Финансы
«Мой дом — моя крепость»: россиянам предлагают «развязать руки» для защиты дома и близких
18/06/24 11:00
Власть Общество Право&Порядок
Пешеходный мост около остановки «Лесоперевалка» отремонтируют в Новосибирске
18/06/24 10:53
Город
Популярное
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов в юанях
17/06/24 17:39
Важный шаг в большую журналистику: молодые таланты могут заявить о себе в номинации «ПРОба пера»
17/06/24 11:59
Семейный фестиваль «Экомир» прошел в Новосибирске при поддержке Сбера
14/06/24 14:08
«Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки
13/06/24 14:48
В Новосибирской области участились случаи повреждения ЛЭП при несанкционированных работах
13/06/24 10:47
Банковскую карту с AI-дизайном из Сибири начали оформлять в павильоне Сбера на ВДНХ
11/06/24 11:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска