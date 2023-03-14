Юные предприниматели смогут получать грантовую поддержку в размере до 1 млн рублей раз в три года

Предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать грантовую поддержку в размере до одного миллиона рублей раз в три года, сообщают «Известия», ссылаясь на Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что до нововведения такого рода поддержка осуществлялась только один раз, теперь ее можно будет получать раз в три года.

— Есть условие — успешная реализация первого гранта. Кроме того, максимальная сумма будет увеличена с 500 тыс. до 1 млн рублей за счет средств регионального бюджета, —сообщили изданию в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что для субъектов МСП, которые зарегистрированы в Арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с одного до двух мл. рублей.

Напомним, что российское правительство оказывает грантовую поддержку молодым предпринимателям с марта прошлого года на фоне введения западными странами антироссийских санкций.

Всего в рамках реализации национального проекта по малому и среднему предпринимательству в прошлом году на предоставление грантов было выделено 2,1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели смогут получать господдержку через цифровой профиль.

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