Новосибирская область получит 230 миллионов рублей на благоустройство территорий

Ранее эко-парк стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, пишет КП-Новосибирск.

— Принято решение направить дополнительные 90 млн рублей на благоустройство общественной территории эко-парк «Обской» в городе Оби, — сообщил депутат Госдумы от НСО Александр Жуков.

Отмечается, что, кроме данного проекта, планируется благоустроить Новособорную площадь на аллее искусств в Купино и Центральный парк по улице Пролетарской в Черепаново. В целом на благоустройство территорий регион получит 230 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы добились создания сквера вместо снесенных металлических гаражей.

Фото пресс-службы правительства НСО