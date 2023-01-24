В Омской области отправлен в отставку руководитель «Облстройзаказчика»

Причиной отставки руководителя «Облстройзаказчика» стал срыв графиков работ на социально-значимых стройках и хроническое отставание в сроках ввода объектов, заказчиком которых выступает бюджетное учреждение и обязано их контролировать. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

По итогам объезда социальных объектов в Большереченском районе на прошлой неделе губернатор Александр Бурков поручил профильным ведомствам расторгать контракты с недобросовестными подрядчиками, не соблюдающими условия договора и не выполняющими свои обязательства.

– Я на прошлой неделе наслушался от всех, кто виноват: проектировщики, подрядчики или ещё кто. Есть вопросы и к «Облстройзаказчику». Горьковская школа строится несколько лет, стены поставлены, а они ещё и проектное решение не могут найти. Я там был последний раз в октябре. Бегали все – проектировщики, «Облстройзаказчик» бегал, все говорили, сейчас разберёмся, в течение недели будет техническое решение. 2023 год наступил – его нет, – отметил Александр Бурков, губернатор Омской области.

Накануне на аппаратном совещании регионального кабинета министров руководитель Омской области напомнил подчинённым об этом решении и необходимости жёстко контролировать ход работ, не потакая отговоркам и пустым обещаниям подрядчиков, из раза в раз нарушающими сроки сдачи объектов. Бурков также отметил, что за расторжением контракта должно следовать внесение компании в «чёрный список» – реестр недобросовестных застройщиков. Вместе с тем, много вопросов вызвала роль БУОО «Омскоблстройзаказчик» и его руководителя Егора Кирьякова в регулировании и контроле за процессами и качеством сопровождения проектов.

Согласно положению о бюджетном учреждение «Омскоблстройзаказчик», целями его деятельности являются: участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ Омской области, других инвесторов на территории Омской области в области капитального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных, реставрационных и других работ (организация проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов, обеспечение сроков реализации инвестиционных проектов).

Ранее редакция сообщала о том, что в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей подозревают жителей Красноярска.