Застройщики стали реже направлять новые проекты на экспертизу

В 2022 году положительное заключение экспертизы проектной документации в России получило 2192 объекта от 1220 застройщиков, сообщает Единый реестр застройщиков. Это на 22,5% меньше, чем годом ранее.

Больше всего объектов за год получило положительные заключения экспертизы в Челябинской области (111 объектов), Приморском крае (93 объекта) и в Республике Татарстан (87 объектов). Новосибирская область занимает четвертое место в стране. В регионе 85 объектов получили положительный результат экспертизы проектной документации.

В декабре 2022 года положительное заключение экспертизы проектной документации получило 204 объекта в РФ от 142 застройщиков. Из них 73% (149 домов) планируется возвести в новых жилых комплексах, 27% (55 домов) — это дополнительные корпуса в существующих ЖК.

По сравнению с декабрем 2021 года количество объектов в России, получивших заключение экспертизы проектной документации, уменьшилось на 13,6%, но выросло на 13,3% по сравнению с ноябрем 2022 года. В Новосибирской области в декабре 2022 года положительные экспертизы получили пять объектов МКД. Регион находится на 13 месте.

Ранее редакция рассказывала, что на первичном рынке Новосибирской области в 2022 году зафиксирован рекордный объем непроданных квартир.