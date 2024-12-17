Марина Брем-Язикова: Главным трендом 2025 года станет женственность

О трендах моды, актуальных в 2025 году, Infopro54 рассказала Марина Брем-Язикова, стилист, художник по костюмам, основатель коммуникационного продакшн-агентства oboo.agency.

Современные мода и стиль

— Марина, какова современная мода? Как понять, кто сегодня является модным?

— С каждым годом мода становится не просто погоней за трендами, а вопросом осознанного выбора. Она раздвигает границы привычного восприятия и идентичности. Сегодня мода уже далеко не так поверхностна, как кажется на первый взгляд. Это не только дизайнерские вещи, но и интеллект. Модный человек легко взаимодействует со своим желанием, внутренним состоянием, формами, цветами. Особое внимание теперь уделяется деталям, подчеркивающим индивидуальность и вкус человека, ― и речь не об эгоцентризме. Человека, который использует фактуры, формы, цвета и аксессуары, опираясь на свое внутреннее состояние, можно назвать модным.

— Равны ли сегодня понятия «мода» и «стиль»?

— Раньше мода формировалась столетиями, естественным путем. Она отражала культурные, религиозные влияния, социальные нормы и ценности. В последние десятилетия появилось понятие «тренды». Все стали буквально гоняться за ними. Сформировалось мнение: если ты тщательно и неотступно следуешь за трендами ― ты стильный и супермодный. Тренды превратились в маркетинговую стратегию ― и все стали одинаковыми. Сегодня же становится актуальным прислушиваться к собственному состоянию и быть разными. Можно сказать, что стиль и мода идут плечом к плечу. Но в любом классе одежды, от люкса и премиума до мидл- и масс-маркета, потребитель миксует элементы одежды по-своему, исходя из своих интересов, состояния и физической формы.

Тренды-2025

— Какими будут актуальные тенденции в 2025 году?

― Противоречий в моде предостаточно. Но самое прекрасное, что нас ждет акцент на женственность, цветочные принты, с принятием всех форм ― от оверсайза до приталенного силуэта. 2025-й станет годом эффектной самоподачи, модных экспериментов и смелых решений. Все внимание ― к деталям! Мы увидим переосмысление из 50-х и 60-х, сексуальные 20-е, а также ренессанс и модерн, поэтому можно ожидать акцент на плечи, талию и бедра. Фаворитом среди модниц станут юбки и брюки с «бочками» на бедрах. Один из главных элементов в следующем году — это деликатное «заигрывание» с телом. Не теряют своей популярности прозрачные образы. Полупрозрачная одежда ― женственная, сексуальная, но в то же время элегантная и сдержанная. Кружево, каскады рюшей, цветочных принтов, оборок и воланов…

Еще одна тенденция ― акцент на внутреннее (буквально) содержание: теперь важны не только визуальные смыслы, которые закладывают в вещь бренды, но и то, как она сидит, как выполнены и обработаны швы, ремесленнический подход ― использование ручной работы или ее имитация, если речь идет о масс-маркете.

— Какие аксессуары будут модными в следующем году?

— Для меня это стало приятным сюрпризом, но одним из самых востребованных модных элементов 2025-го будет головной убор. Актуальны шляпы, всевозможные кепки, береты, треуголки, а также платки и косынки. Они превращаются в одну из ключевых частей стильного образа. Но пока, к сожалению, наши женщины очень не любят носит головные уборы.

Мимикрирование аксессуарной группы станет еще одной из тенденций следующего года. Мы будем подчеркивать талию всевозможными ремнями, цепочками, поясными сумками. Также можно использовать аксессуары в других элементах одежды. Например, клипсы или серьги, прикрепленные на ремень, женскую сумочку, пуговицу пиджака и так далее. То есть в 2025-м мы будем фантазировать ― и оставаться на пике современности.

Если резюмировать, то в 2025 году дизайнеры дают людям возможность стать сопричастными к созданию собственного образа: дофантазировать, доформировать, доизменить до своих желаний и ощущений комфорта.

— Расскажите о цвете 2025 года?

— Каждый год международная компания цветового стандарта Pantone выбирает главный цвет следующего года. В 2024-м это был нежный персиковый Peach Fuzz. Отслеживая трендовые агентства, такие как WGSN и Coloro, я ожидала соединения зеленого, голубого, но цветом-2025 стал Mocha Mousse — шоколадно-коричневый оттенок.

Институт Pantone представил его в виде взбитого кофейного десерта в стеклянной чаше ― «согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством». По мнению экспертов Pantone, он дарит ощущение комфорта, спокойствия и роскоши. И хотя в интернете появилось множество мемов с грязными улицами в межсезонье, для многих из нас это, например, цвет какао из детства. Для меня этот цвет относится к базовым: он сочетается практически с любым оттенком. Это шикарный функциональный и эмоциональный инструмент. Я считаю, что в принципе не бывает плохих цветов, они всегда что-то транслируют. И если рассматривать Mocha Mousse через призму моего восприятия, то он очень природный, родственный цветам земли ― а именно из земли, из ее метафорического ядра, рождается что-то новое.

Мужская мода

— Поговорим о гендерном разделении: в чем особенность мужской моды?

— Женский и мужской гардероб никогда не существовали отдельно друг от друга и с древних времен обменивались идеями. Под влиянием эмансипации женский гардероб позаимствовал из мужского многие предметы и элементы: брюки, рубашки, тренчи, шляпы, чулки и даже нижнее белье.

Женская мода тоже влияет на мужскую — появляется приталенность кроя, расширение палитры, использование украшений и прочее. И хотя в современном мире широкими массами возвращение элементов женского гардероба в мужской до сих пор считывается как что-то недопустимое, на подиумах мировых домов моды мы видим в мужских коллекциях те же цвета, крой, формы и фактуры, что и в женских коллекциях.

— Сегодня мужчины практически всегда одеваются одинаково. Отмечаете ли вы их стремление одеваться модно?

— Действительно, многие мужчины привыкли к минимализму и не любят менять свой стиль. Они (беру локально Новосибирск) мыслят функционально, сдержаны в своих привычках и гардеробе.

На личном опыте могу сказать, что к стилистам обращаются за помощью не так много мужчин. Они не отслеживают тренды моды, для них она уходит на второй план. Для наших мужчин формирование гардероба — это имиджевая история. Однако я наблюдаю, что у молодежи появляются элементы уникальности стиля, и мне это очень нравится.

— А какие аксессуары используют мужчины сейчас?

— Все те же, что и женщины: серьги, шапки, шарфы, подвески, ремни, кольца, браслеты и так далее. Но, повторюсь, для них это имиджевая история. Если мужчина надел кольцо, то оно обязательно будет для него что-то означать (дорогой сердцу подарок, наличие логотипа и прочее). Это не про настроение, как у женщины, и не подбор аксессуаров под наряд.

— Что можно сказать о галстуках?

— К сожалению, сегодня мужчины часто считают галстук устаревшей частью гардероба и все чаще от него отказываются. Однако историческая цель галстука всегда состояла в том, чтобы поддерживать более заметные предметы одежды, вносить в наряд взаимозаменяемые цвета. Кроме того, он привлекает внимание к лицу и усиливает голос.

Галстук является важнейшим элементом в имидже «правителя» (управленца). Ярким примером грамотного использования этого аксессуара является новый президент США Дональд Трамп. Он всегда носит галстуки разных цветов — и это мощный стилистический прием. На мой взгляд, для госслужащих (в мэрии, правительстве региона) отсутствие галстука — моветон. Я бы предложила обыгрывать его в разных стилях, а также носить шейные платки ― фуляр или шарфы под рубашки и даже футболки. К тому же эти детали одежды будут функционально греть шею ― в наших-то природных условиях. Платки в нагрудных карманы тоже добавят в образ эстетическую нотку.

Женщины же, напротив, сейчас активно используют галстуки в своем гардеробе ― они буквально перерождаются. Этот аксессуар можно увидеть как в новых коллекциях многих брендов, так и в винтажных магазинах.

Советы от стилиста

— Какие советы вы могли бы дать нашим читателям в преддверии 2025 года?

— Главное ― быть в разумном балансе человеком, это модно во все времена.

Но все же могу дать несколько советов. Первое — надевать любимые вещи, чувствовать себя в них свободным, экспериментировать, творить. Сегодня это и значит быть модным. Второе — посещать выставки, не быть там категоричным, а просто слушать себя, понимать, почему и как появляются чувства и эмоции. Третье — мечтать и делать. Четвертое — читать и еще раз читать. Пятое — быть ближе к природе, она учит не хаосу, а творению, созерцать и любить.