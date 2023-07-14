Новосибирская область получит один миллиард рублей на приобретение 206 автобусов

Новосибирская область получит один миллиард рублей на обновление общественного транспорта между муниципалитетами. Такое решение принял президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

— Одобрено предложение по выделению специальных казначейских кредитов в размере 1 млрд рублей на обновление и приобретение 206 автобусов по 466 маршрутам, – рассказал он.

Это будет кредит на 15 лет под 3% годовых на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования.

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, на выделенные средства будут приобретены 206 автобусов, в том числе: 5 автобусов большого класса, 48 – среднего и 153 – малого. Закупка подвижного состава начнется сразу, как только кредит будет доведен.

Новый подвижной состав на безвозмездной основе получат 32 муниципальных образования. Среди городов, которые получат новые автобусы значатся Искитим, Бердск и Обь.

По данным регионального правительства, с 2017 по 2023, на условиях софинансирования из областного бюджета для города Новосибирска закуплено 366 единиц техники – 190 автобусов, 47 трамваев, 129 троллейбусов.

К концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства. А в следующем году – ещё 49, которые будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, троллейбусы новой модели на частично автономном ходу могут соединить площадь Маркса в Новосибирске с аэропортом «Толмачёво». Как показали уже проведённые испытания транспортного средства, зарядки для такой поездки троллейбусу хватит.

Ранее редакция сообщала, что на Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска.