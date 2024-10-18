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Роман Губанов: Работодателям нужно менять подходы и расширять границы найма

  • 18/10/2024, 09:00
Роман Губанов: Работодателям нужно менять подходы и расширять границы найма
Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов рассказал редакции Infopro54 об основных тенденциях на рынке труда Новосибирской области, наиболее востребованных профессиях и прогнозах на 2025 год

Тренды рынка труда

— Роман, сегодня много говорится о рекордно низком уровне безработицы. Каковы особенности современного рынка занятости?

— В России действительно отмечается рекордно низкая безработица, и если еще десятилетие назад на рынке труда главенствовали работодатели, то сейчас это рынок соискателей. Компании конкурируют за кадры, а кандидаты могут выбирать работу из большого числа вариантов.

Для закрытия свободных рабочих мест работодатели расширяют границы найма: привлекают людей, которые ранее были менее активны на рынке занятости, например соискателей пенсионного и предпенсионного возраста, молодежь и студентов, родителей с маленькими детьми и мам в декрете. В частности, в Новосибирской области число вакансий для пенсионеров по итогам III квартала 2024 года увеличилось на 85% в сравнении с таким же периодом прошлого года, а для студентов — на 17%.

У кандидатов может не быть специальных навыков и опыта — зачастую компании сами обучают новичков необходимым знаниям и умениям. Им организуют оплачиваемую стажировку, назначают наставников, направляют на курсы. В результате бизнес получает сотрудников с наиболее подходящими компетенциями.

Один из способов привлечения кадров в компанию — повышение зарплатных предложений в вакансиях для новых сотрудников. Однако темпы зарплатной гонки замедляются, и компании все активнее применяют другие методы для привлечения и удержания кадров: запускают льготные и бонусные программы, предлагают возможности обучения и карьерные перспективы, оказывают поддержку с жильем и т.д. Так, в Новосибирской области средняя предлагаемая оплата труда выросла на 7% год к году.

Также стоит отметить растущую популярность тренда на подработку и частичную занятость. По нашим данным, 30% жителей Новосибирска, искавших работу за последний год, интересовались частичной занятостью, и еще 30% — временной подработкой. Работодатели региона в ответ на такой запрос в 36% актуальных вакансий предлагают возможности подработки. Привлечение временного персонала помогает компаниям эффективнее выстраивать рабочие процессы и решать задачи бизнеса.

Большая vs маленькая компания

— Существуют ли отличия рынка труда для крупного бизнеса и малого/среднего?

— Нехватка кадров на рынке труда — острый вопрос для компаний различного масштаба. Список наиболее востребованного персонала (водители-экспедиторы, инженеры, сварщики, слесари, менеджеры по продажам, бухгалтеры) актуален как для малых и средних предприятий, так и для крупного бизнеса.

Однако процессы найма для компаний различного масштаба отличаются. Исследование, проведенное нашей платформой, показало, что в большинстве микропредприятий (до 15 человек) и в половине малых предприятий (до 100 человек) поиском персонала занимаются руководители отделов или главы компаний. К этой работе могут подключаться и другие сотрудники, не связанные с HR. Даже на предприятиях среднего бизнеса (до 250 человек) почти каждый пятый руководитель компании или отдела самостоятельно ведет поиск персонала. Крупные джоб-платформы внедряют различные инструменты автоматизации в помощь работодателям. Например, чат-ботам можно доверить отбор наиболее релевантных откликов и первичную связь с кандидатом. В целом новые технологии во многом упрощают подбор персонала и делают его эффективнее. «Умные» алгоритмы разрабатываются и для соискателей.

— Какие сферы и вакансии наиболее востребованы в Новосибирске в производственных и офисных категориях?

— Как и в большинстве регионов России, чаще всего в Новосибирской области требуются работники на производство, в строительство, сферу транспорта и логистики, в продажи. В этих отраслях опубликованы больше всего вакансий. При этом топ отраслей, которые больше всего нуждаются в кадрах, практически не меняется в последнее время, и это также общая тенденция.

— А какие профессии на сегодняшний день относятся к высокооплачиваемым в регионе?

— Среди рабочих и линейных профессий по размеру средних зарплатных предложений в Новосибирской области лидируют бурильщики — им готовы платить в среднем 215 000 рублей в месяц. Водители-дальнобойщики могут рассчитывать на 193 000 рублей. Зарплатные предложения в вакансиях для монолитчиков (в строительстве) в среднем составляют 190 000 рублей в месяц.

Если рассматривать массовые офисные профессии, то высокую оплату часто указывают в вакансиях специалистов по продажам. При этом их фактический заработок зависит от процентов от сделок. Например, среднее зарплатное предложение в вакансиях агентов по недвижимости составляет 142 000 рублей, а средняя зарплатная вилка варьируется от 50 000 до 200 000 рублей в месяц.

Зарплатные предложения от 100 000 до 300 000 рублей указывают в объявлениях о найме финансовых аналитиков, менеджеров по развитию. Уровни зарплат для специалистов с высокой квалификацией и опытом, например руководителей отделов или разработчиков, могут быть и в разы выше. Однако, как правило, эти суммы не указываются в вакансиях и обсуждаются с кандидатами индивидуально на этапе собеседования.

Запросы соискателей

— Мы много говорим про дефицит кадров, растущие запросы на специалистов со стороны работодателей. А что происходит с соискательской активностью?

— Один из основных критериев при поиске трудоустройства для людей — размер заработной платы. Этот фактор отметили главным 71% сибиряков, которые участвовали в одном из опросов «Авито Работы».

В борьбе за кандидатов важны также и нематериальные методы мотивации. 45% респондентов СФО отметили важность гибких условий, таких как свободный график, возможность работать в гибридном или удаленном режиме и т.п. 31% опрошенных при поиске вакансий заявили, что для них важны хорошие отзывы сотрудников о работодателе. Значительное число голосов получили варианты «Хорошая репутация компании-работодателя» (29%) и «Подробное описание условий и обязанностей на рабочем месте» (28%).

Кроме того, соискатели обращают внимание на комфортные и современные условия на рабочем месте, медицинское страхование и соцпакет, возможности для обучения и повышения профессиональных компетенций, карьерные перспективы.

Отмена дискриминации по возрасту

— Сегодняшняя ситуация на рынке труда благоприятна для категорий граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В каких сферах сейчас востребованы соискатели в возрасте?

— В Новосибирской области почти в 8 000 вакансий на платформе отмечено, что они подходят для пенсионеров. Напомню, в III квартале таких предложений стало на 85% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Вакансий с отметкой о том, что они подходят в том числе для кандидатов 45+, в регионе опубликовано более 29 000.

Самыми популярными сферами, куда приглашают возрастных кандидатов, являются производство и сельское хозяйство, продажи, транспорт и логистика, строительство — то есть те отрасли, где нехватка кадров ощущается острее всего.

Мы проводили исследование о том, что работающие россияне больше всего ценят в своих коллегах разных поколений. Оказалось, что в топ-3 наиболее важных качеств специалистов от 45 лет и старше входят богатый профессиональный опыт, надежность и ответственность при выполнении задач, а также способность сохранять спокойствие и эффективность в стрессовых ситуациях.

Образовательные программы

— Какова роль бизнеса в решении непростых вопросов, с которыми столкнулся рынок? Какая практика есть у вашей компании в этом направлении?

— Для решения вопросов, связанных с нехваткой кадров, растет тренд на интеграцию бизнеса в  процесс подготовки специалистов. Работодатели все чаще сотрудничают с вузами и ссузами, проводят практики для студентов, внедряют специальные образовательные программы. И мы здесь не исключение. Например, в рамках сотрудничества «Авито» с МФТИ запущена магистратура по направлению Data Science. Одновременно с учебой студенты проходят оплачиваемую стажировку в области машинного обучения. До 2028 года планируется наладить сотрудничество с рядом профильных вузов, чтобы в итоге подготовить к выходу на рынок около 3 000 IT-специалистов.

Роман Губанов: Работодателям нужно менять подходы и расширять границы найма

Автор фото: Владимир Сиротинский

Прогнозы

— Ваш прогноз на 2025 год: чего ждать соискателям и работодателям?

— Ситуация с нехваткой кандидатов на рынке труда в ближайшие несколько лет вряд ли изменится: заметного притока кадров не будет. Поэтому работодателям нужно менять подходы и адаптироваться под текущие реалии: расширять границы найма, развивать программы внутреннего обучения для начинающих сотрудников, налаживать сотрудничество с вузами и ссузами, внедрять новые форматы занятости, а также повышать производительность и эффективность труда.

Соискатели сегодня могут найти не просто работу, а свое место. Если вы давно мечтали обучиться новой профессии, но боялись начать карьерный путь с нуля, сейчас для этого может быть лучшее время. В условиях дефицита кадров многие работодатели готовы взять к себе новичка и вырастить из него подходящего специалиста, чьи навыки и знания пригодятся на конкретной должности.

— Можете дать совет, с чего начинать поиск работы?

— Одним из первых шагов при поиске работы должен быть анализ рынка труда: кого ищут компании, какие условия предлагают, сколько готовы платить.

Также для безопасного поиска надежного работодателя мы советуем придерживаться следующих правил:

  • искать вакансии на крупных джоб-платформах, где объявления проходят модерацию, а работодатели — проверку;
  • внимательно изучать описание вакансии: в нем должно подробно говориться об обязанностях сотрудника, условиях работы, выплатах, графике и т.д.;
  • зарплату, которую обещают в вакансии, сравнивать со средней по региону и с аналогичными предложениями других компаний, чтобы выяснить ее оптимальный уровень;
  • проверять предприятие на общедоступных ресурсах, например «Прозрачный бизнес», и обязательно читать отзывы сотрудников о компании;
  • помнить, что надежный работодатель никогда не потребует денег с соискателя, поэтому просьба заплатить за вводное обучение, оформление документов, «бронирование» вакансии и т.п. — это повод поискать другое место.

Главное фото предоставлено пресс-службой компании Авито

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ранок труда вакансии Авито


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