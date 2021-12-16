Частные клиники Новосибирска объединились в медицинский кластер для эксперта медуслуг

Документы о создании медицинского кластера Новосибирской области 15 декабря были подписаны в правительстве региона. Организаторами стали негосударственные медицинские организации области при поддержке Минздрава и Минэкономразвития региона. Цель создания кластера — развитие медицинского туризма в рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Национального проекта «Здравоохранение».

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм медицинскому бизнесу удалось объединить усилия, чтобы совместно развивать такое важное направление, как экспорт медицинских услуг, — отметила инициатор создания кластера директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Тищенко. — При поддержке правительства Новосибирской области уровень доверия к возможностям региональной медицины будет способствовать увеличению потока иностранных и иногородних пациентов на лечение в наш регион.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что медицинский туризм — новое направление деятельности для региона, новый виток развития сотрудничества с зарубежными странами в целях предоставления иностранным туристам качественных медицинских услуг.

— Исходя из анализа иностранного рынка медицинских услуг, мы выявили, что стоимость медпомощи, которую оказывают за рубежом, выше в 3-5 раз, и иностранным туристам выгоднее поддерживать здоровье в наших медучреждениях, — добавила заместитель министра – начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Анна Павлова. — К тому же, в клиниках некоторых стран наблюдается нехватка оборудования для исследований онкологических заболеваний, а также длительное ожидание приема врача, которое занимает до трёх месяцев

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев напомнил, что с 2015 года на территории Новосибирской области реализуется федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» и рассказал о том, какие первостепенные вопросы необходимо проработать для сотрудничества с иностранными пациентами.

— В 2020 году 24 тысячи иностранных туристов получили наши медицинские услуги, цель 2021 года — помощь уже 26 тысячам иностранцев, и потенциал для сотрудничества с жителями зарубежных стран у региона большой. И государственные, и частные клиники Новосибирской области оказывают полный спектр диагностических и косметологических услуг и качественную медпомощь по всем направлениям. Но иностранным пациентам нужно не только предоставлять качественную медпомощь, но и предлагать варианты размещения для родственников пациентов и знакомить медицинских туристов с культурой региона и его гостеприимством, — прокомментировал Колупаев.

По словам Анны Павловой, для привлечения иностранных пациентов новосибирским клиникам необходимо провести большую работу по сертификации в соответствии с международными стандартами, нужны сайты на иностранных языках и персонал, владеющий иностранными языками, а также грамотное продвижение кластера на международные рынки. Работу по развитию медицинского туризма регион планирует начать в 2022 году.