Рекламодателям

Частные клиники Новосибирска объединились в медицинский кластер для эксперта медуслуг

  • 16/12/2021, 14:00
Автор:
Новости Новосибирска
Новосибирская область в 2022 году намерена активизировать работу по продвижению медицинского туризма.

Документы о создании медицинского кластера Новосибирской области 15 декабря были подписаны в правительстве региона. Организаторами стали негосударственные медицинские организации области при поддержке Минздрава и Минэкономразвития региона. Цель создания кластера — развитие медицинского туризма в рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Национального проекта «Здравоохранение».

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

— Новосибирскому медицинскому бизнесу удалось объединить усилия, чтобы совместно развивать такое важное направление, как экспорт медицинских услуг, — отметила инициатор создания кластера директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Тищенко. — При поддержке правительства Новосибирской области уровень доверия к возможностям региональной медицины будет способствовать увеличению потока иностранных и иногородних пациентов на лечение в наш регион.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что медицинский туризм — новое направление деятельности для региона, новый виток развития сотрудничества с зарубежными странами в целях предоставления иностранным туристам качественных медицинских услуг.

— Исходя из анализа иностранного рынка медицинских услуг, мы выявили, что стоимость медпомощи, которую оказывают за рубежом, выше в 3-5 раз, и иностранным туристам выгоднее поддерживать здоровье в наших медучреждениях, — добавила заместитель министра – начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Анна Павлова. — К тому же, в клиниках некоторых стран наблюдается нехватка оборудования для исследований онкологических заболеваний, а также длительное ожидание приема врача, которое занимает до трёх месяцев

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев напомнил, что с 2015 года на территории Новосибирской области реализуется федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» и рассказал о том, какие первостепенные вопросы необходимо проработать для сотрудничества с иностранными пациентами.

— В 2020 году 24 тысячи иностранных туристов получили наши медицинские услуги, цель 2021 года — помощь уже 26 тысячам иностранцев, и потенциал для сотрудничества с жителями зарубежных стран у региона большой. И государственные, и частные клиники Новосибирской области оказывают полный спектр диагностических и косметологических услуг и качественную медпомощь по всем направлениям. Но иностранным пациентам нужно не только предоставлять качественную медпомощь, но и предлагать варианты размещения для родственников пациентов и знакомить медицинских туристов с культурой региона и его гостеприимством, — прокомментировал Колупаев.

По словам Анны Павловой, для привлечения иностранных пациентов новосибирским клиникам необходимо провести большую работу по сертификации в соответствии с международными стандартами, нужны сайты на иностранных языках и персонал, владеющий иностранными языками, а также грамотное продвижение кластера на международные рынки. Работу по развитию медицинского туризма регион планирует начать в 2022 году.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

295

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : частные клиники Медицинский кластер медицина


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

300 тонн шаров и мишуры привезли в Сибирь к Новому году

15/12/2021, 12:07

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Актуальный разговор

Интервью

В рамках закона: как потребителю финансовых услуг отстаивать свои права

Все материалы
Лента новостей

Новые багажные вагоны получили почтовики Новосибирской области

16/12/2021, 16:14

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

16/12/2021, 15:00

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

16/12/2021, 14:50

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

16/12/2021, 13:51
Популярное

Четверо из десяти россиян против любых QR-кодов

16/12/2021, 11:06

Стоит ли покупать телефоны в декабре?

16/12/2021, 09:51

МВД определило порядок вскрытия автомобилей и квартир в отсутствие владельца

14/12/2021, 17:24

Магнитные бури в январе 2022 года

14/12/2021, 16:42

В каких случаях наследство может «обнулиться»

14/12/2021, 11:31

В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС

14/12/2021, 11:09

Пенсии — 2022: индексации, доплаты, удержания

13/12/2021, 11:40
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Дмитрий Яухман: Больно за то, что происходит с Новосибирском!
15/12/21, 11:40

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«НЗПП Восток» реализовал акцию «Подарим сказку детям!»

16/12/2021, 18:14

Банк «Левобережный» начал подключать «СБП эквайринг»

16/12/2021, 15:30

ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards

16/12/2021, 11:09

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых рентабельных банков

16/12/2021, 10:15

Доверие профессионалов и потребителей

15/12/2021, 17:54

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Новосибирский губернатор прокомментировал будущее повышение цен на тепло

На Волочаевской сорваны сроки работ по БКАД

На «Городскую электричку» потребуются около 14 млрд рублей

Новосибирску не хватает финансирования для исполнения переданных от региона обязательств по детям-сиротам

Финансы

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

На вклады для малоимущих хотят установить лимит до 200-300 тысяч рублей

Политика

Новости Новосибирска

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Недвижимость

Новости Новосибирска

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

В мэрии обозначили перспективы жителей частного сектора Новосибирска

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

Как сибиряки строят свой бизнес по-умному

МегаФон внедряет новый способ оплаты покупок в салонах связи

На Магнитогорском металлургическом комбинате появится сеть Private LTE МегаФона

TikTok стал третьим среди самых популярных соцсетей в регионе

World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

На «Городскую электричку» потребуются около 14 млрд рублей

Область планирует сдать 20 км Восточного обхода в 2024 году

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирской области

Новые багажные вагоны получили почтовики Новосибирской области

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новосибирские владельцы детских центров просят губернатора отменить запрет на их работу в праздники

ЛДС приходится строить «как обычно»: в режиме ручного управления

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска