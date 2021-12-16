Частные клиники Новосибирска объединились в медицинский кластер для эксперта медуслуг

Документы о создании медицинского кластера Новосибирской области 15 декабря были подписаны в правительстве региона. Организаторами стали негосударственные медицинские организации области при поддержке Минздрава и Минэкономразвития региона. Цель создания кластера — развитие медицинского туризма в рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Национального проекта «Здравоохранение».
Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что медицинский туризм — новое направление деятельности для региона, новый виток развития сотрудничества с зарубежными странами в целях предоставления иностранным туристам качественных медицинских услуг.
— Исходя из анализа иностранного рынка медицинских услуг, мы выявили, что стоимость медпомощи, которую оказывают за рубежом, выше в 3-5 раз, и иностранным туристам выгоднее поддерживать здоровье в наших медучреждениях, — добавила заместитель министра – начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Анна Павлова. — К тому же, в клиниках некоторых стран наблюдается нехватка оборудования для исследований онкологических заболеваний, а также длительное ожидание приема врача, которое занимает до трёх месяцев
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев напомнил, что с 2015 года на территории Новосибирской области реализуется федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» и рассказал о том, какие первостепенные вопросы необходимо проработать для сотрудничества с иностранными пациентами.
— В 2020 году 24 тысячи иностранных туристов получили наши медицинские услуги, цель 2021 года — помощь уже 26 тысячам иностранцев, и потенциал для сотрудничества с жителями зарубежных стран у региона большой. И государственные, и частные клиники Новосибирской области оказывают полный спектр диагностических и косметологических услуг и качественную медпомощь по всем направлениям. Но иностранным пациентам нужно не только предоставлять качественную медпомощь, но и предлагать варианты размещения для родственников пациентов и знакомить медицинских туристов с культурой региона и его гостеприимством, — прокомментировал Колупаев.
По словам Анны Павловой, для привлечения иностранных пациентов новосибирским клиникам необходимо провести большую работу по сертификации в соответствии с международными стандартами, нужны сайты на иностранных языках и персонал, владеющий иностранными языками, а также грамотное продвижение кластера на международные рынки. Работу по развитию медицинского туризма регион планирует начать в 2022 году.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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