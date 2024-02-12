Нелегальных мигрантов задержали на стройках в Новосибирске

На стройках в Новосибирске полицейские и бойцы Росгвардии провели проверку на наличие нелегалов среди иностранных работников. В результате рейдов на объектах в Заельцовском, Калининском и Октябрьском районах были задержаны 6 человек, нарушивших миграционное законодательство. В отношении них были составлены административные протоколы.

— Нарушители помещены в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Новосибирской области для последующего выдворения за пределы РФ, — сообщили в региональном ведомстве.

Еще на 13 мигрантов составлены протоколы за работу без патентов.

Сейчас МВД проводит проверку руководства строительных компаний, которые незаконно наняли иностранцев-нарушителей.

Ранее редакция сообщала о том, что путешествие по России закончился для мигранта штрафом и выдворением за пределы РФ.