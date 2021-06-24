Население новых жилмассивов жалуется на вонь от малых рек

На заседании рабочей группы по вопросам экологии на территории города Новосибирска главный инженер ГУФСИН России по Новосибирской области Евгений Порфененко признался, что исправительные колонии (ИК) осуществляют сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в малые реки Новосибирска.

— Водоотведение канализационной системы воспитательной колонии Новосибирской области производится от ИК №9, туда же отводятся канализационные стоки от жилого поселка по улице Гусиный тракт и улице Зеленодолинская и системы канализации новосибирской колонии. Неочищенные стоки на данный момент сбрасываются в реку Плющиха, — пояснил Евгений Порфененко.

Между тем последствия таких сбросов ощущают на себе жители домов, расположенных по руслу реки Плющиха, в том числе микрорайона «Европейский берег», ЖК «Марсель», которые жалуются на вонь «химозной» краски и запах фекалий.

— ИК №21, находящаяся в поселке Горный Тогучинского района, напрямую сливает стоки в реку Изу, там на 10 га огромная куча вонючих отходов, которые из Изи попадают в Иню, и все приплывает в Обь: а потом по течению спускается к тем же ЖК «Марсель», ЖК «Европейский берег» и т.д., — заявил Носов. — В ИК №21 тоже нет очистных сооружений. Я понимаю, что вы об этом не упомянули в своем докладе, потому что колония находится в области, но река Иза впадает в реку Иню, а Иня в реку Обь. Я правильно понял, что более 15 лет вы сбрасываете хозяйственно-бытовые отходы в реки? Вы знаете об этой проблеме 15 лет? Река Плющиха, которая течет через весь Октябрьский район, выходит возле микрорайонов, в социальных сетях красивые блогеры купаются в ней и катаются на SUP-серфах в том, что изливает ваша колония. Может, у вас предписания какие-то были по этому поводу? Минприроды вас штрафовал? Может, вы как-то компенсировали наносимый вами ущерб природе? Если это было сделано, то давайте сумму сопоставим: сколько вы отдали штрафов и за сколько можно было поставить водоочистные сооружения? Местные жители — дачники — рассказывали, что раньше были очистные сооружения, которые внезапно работать перестали. Метеорит туда упал? Техногенная катастрофа случилась? Мыши съели? Почему они перестали работать?

По словам общественника, ответственного секретаря «Авто-Мото-Ассоциации» Алексея Носова, выброс нечистотных вод учреждениями ГУФСИН также зафиксирован в Тогучинском районе области.

— В 2007 году в муниципалитете было принято решение о подготовке строительства канализационно-насосной станции и напорного трубопровода. Проект, разработанный МУП «Горводоканал», получил положительную оценку государственной экспертизы, его общая стоимость на 2014 год составляла 66 млн рублей. Однако строительство так и не началось из-за недостатка финансирования: как в ГУФСИН по Новосибирской области, так и в администрации города Новосибирска не было средств на этот проект, — добавил Порфененко. — Мы не частная компания и зависим от бюджетного финансирования.

По словам Евгения Порфененко, вопрос канализования объекта ГУФСИН и жилого поселка в Октябрьском районе неоднократно обсуждался в мэрии города, еще когда замглавы был Владимир Шумилов.

Представитель ГУФСИН также отметил, что ведомство открыто для взаимодействия с общественниками и жителями готово ответить на все вопросы.

Напомним, комиссия по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска долго и упорно занималась выявлением источников неприятного запаха в городе. Как отметили участники рабочей группы, скоро «карта вони» будет представлена общественности.