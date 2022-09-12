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Пик очередной волны коронавируса пройден?

  • 12/09/2022, 12:54
Автор:
Волна коронавируса
Эксперты констатируют снижение темпов распространения заболеваемости.

— По коронавирусной инфекции за последнюю неделю в области зарегистрировано 6144 случаев — на 28,6% больше, чем неделей ранее. На 34 неделе темп прироста составлял 61%, на 35 — 34%, то есть мы третью неделю отмечаем снижение темпа роста заболеваемости коронавирусом, — сообщила на оперативном совещании Управления Роспотребнадзора Новосибирской области Наталья Ильиных.

За минувшую неделю в регионе проведено 81,9 тыс исследований на ковид. Удельный вес положительных результатов также снизился — с 8% до 4%. Это может говорить о том, что пик очередной волны коронавируса пройден.

— Клиника ковида протекает в виде ОРВИ — на такие симптомы приходится 99% выявленных случаев. Мы видим рост заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых, но интенсивность процесса замедлилась, — подчеркнула Ильиных.

новости Новосибирска

Инфекционная обстановка в регионе ухудшается

По данным областного Минздрава, за последние сутки в регионе зарегистрировано 924 новых случая коронавируса. 14 человек госпитализированы. Общее количество коек, созданных в учреждениях здравоохранения области для приема коронавирусных больных, — 1065. 30% из них свободно.

В регионе продолжается вакцинация от ковила: первым компонентом привило 1.7 млн человек, закончили курс — 1.6 млн человек. Кроме того, в активной фазе находится вакцинация от гриппа — привито 207 тыс человек. За неделю зарегистрировано почти 20 тыс случаев ОРВИ.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, 11 сентября в регионе зарегистрировано 931 случай коронавируса, 10 сентября — 926, 9 сентября — 901.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до конца сентября.

Фото из группы Министерства здравоохранения Новосибирской области ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Волна коронавируса вакцинация


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