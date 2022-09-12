— По коронавирусной инфекции за последнюю неделю в области зарегистрировано 6144 случаев — на 28,6% больше, чем неделей ранее. На 34 неделе темп прироста составлял 61%, на 35 — 34%, то есть мы третью неделю отмечаем снижение темпа роста заболеваемости коронавирусом, — сообщила на оперативном совещании Управления Роспотребнадзора Новосибирской области Наталья Ильиных.
За минувшую неделю в регионе проведено 81,9 тыс исследований на ковид. Удельный вес положительных результатов также снизился — с 8% до 4%. Это может говорить о том, что пик очередной волны коронавируса пройден.
— Клиника ковида протекает в виде ОРВИ — на такие симптомы приходится 99% выявленных случаев. Мы видим рост заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых, но интенсивность процесса замедлилась, — подчеркнула Ильиных.
В регионе продолжается вакцинация от ковила: первым компонентом привило 1.7 млн человек, закончили курс — 1.6 млн человек. Кроме того, в активной фазе находится вакцинация от гриппа — привито 207 тыс человек. За неделю зарегистрировано почти 20 тыс случаев ОРВИ.
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, 11 сентября в регионе зарегистрировано 931 случай коронавируса, 10 сентября — 926, 9 сентября — 901.
Ранее редакция рассказывала о том, что режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до конца сентября.
Фото из группы Министерства здравоохранения Новосибирской области ВКонтакте
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