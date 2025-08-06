Новосибирская область укрепляет позиции лидера инноваций

В Новосибирской области в первом полугодии 2025 года, благодаря комплексу мер государственной поддержки, отмечен значительный рост производства инновационной продукции, составивший почти 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целях активизации внедрения научных разработок в коммерческую деятельность и распространения технологий, в регионе в этом году поддержку получили 33 проекта.

По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, правительство области уделяет приоритетное внимание развитию инновационных производств, и этот вопрос станет одним из ключевых на XII Международном форуме «Технопром-2025». Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря эффективной реализации системной поддержки инновационных проектов и их внедрения в производство. Новосибирская область является примером технологически развитого региона, который постоянно наращивает свой инновационный потенциал и укрепляет свои позиции среди ведущих центров научно-технической деятельности в стране. Научные исследования охватывают практически все сферы жизни, успешно реализуются крупные научные проекты, такие как СКИФ и кампус НГУ, и предоставляется широкий спектр мер поддержки ученым и технологическим предпринимателям. Прилагаются усилия для усиления этих мер и укрепления позиций региона в формировании устойчивой экономики с высоким уровнем инноваций.

Основная часть (более 85%) инновационной продукции, производимой в Новосибирской области, приходится на обрабатывающие производства. По данным Новосибирскстата, предприятия региона в прошлом году отгрузили инновационные товары и оказали услуги на сумму 35,8 миллиарда рублей.

Среди мер поддержки – субсидии на трансфер и коммерциализацию технологий, другие виды субсидий и налоговые льготы для инновационных компаний, гранты на создание молодежных лабораторий и другие инструменты стимулирования. В регионе функционирует совет по научно-технической политике под руководством губернатора, реализуется государственная программа «Научно-технологическое развитие Новосибирской области». Регион активно участвует в реализации нового национального проекта «БАС» и формировании необходимой научно-производственной инфраструктуры.