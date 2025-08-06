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Новосибирские компании произвели парфюмерию и косметику на 1,3 млрд рублей

  • 06/08/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские компании произвели парфюмерию и косметику на 1,3 млрд рублей
Большинство игроков этого рынка — малый бизнес

Предприниматели Новосибирской области увеличили объем производства парфюмерных и косметических средств почти на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупная стоимость выпущенной продукции — 1,37 млрд рублей, передает Новосибирскстат.

Наиболее эффективно в регионе налажен выпуск средств для ухода за кожей лица; шампуней, лаков для волос, средств для завивки или распрямления волос. На втором месте по объему выпуска средства для ухода за кожей тела, а также лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие группировки.

На этом сегменте рынка 73,5% игроков — субъекты малого предпринимательства.

Напомним, эксперты отмечали, что отечественный рынок декоративной косметики быстро адаптировался к новым реалиям. В результате санкции сказались на нем самым позитивным образом, подтолкнув российских производителей к интенсивному развитию. До 2022 года  импортозависимость в этом сегменте оценивалась порядка 90%. Однако, с момента вступления в силу санкций стоимость декоративки в Новосибирской области в среднем выросла на 60%.

В июле 2025 года участники рынка отмечали, что при выборе косметики новосибирцы массово переходят от количества к качеству. Сибирские модницы больше не готовы забивать косметички дешевой декоративкой, а предпочитают заменять обилие недорогих средств несколькими многофункциональными из линейки люкс. Больше всего это актуально для быстро набирающих популярность азиатских брендов, где продажи продуктов массмаркета из Южной Кореи, Японии и Кореи за последние полгода значительно снизились.

Ранее редакция сообщала о том, что за 2024 год цены на косметику и парфюмерию в Новосибирске выросли в среднем на 30%. Это касается как импортных, так и отечественных товаров. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Парфюмерия косметика


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