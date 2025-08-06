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Новосибирская область недобирает по налогу на прибыль и транспортному налогу

  • 06/08/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область недобирает по налогу на прибыль и транспортному налогу
Поступления по этим статьям доходов существенно меньше, чем годом ранее

По итогам семи месяцев 2025 года в бюджет Новосибирской области поступил 171,7 млрд рублей — 52% от плана (330,4 млрд рублей). Из них 155,4 млрд — собственные доходы бюджета (302,9 млрд), сообщил Минфин региона.

По данным ведомства, годовой темп роста собственных доходов области сложился на уровне 105,3%. Это ниже, чем прописано в прогнозах закона о бюджете на 2025 год (115,1).

Наибольшую долю в наполнении бюджета обеспечил НДФЛ — 49,6 млрд рублей. Ранее в УФНС Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 сообщали, что в регионе около 13 тысяч работодателей, которые выплачивают 112 тысячам сотрудников зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или среднеотраслевой по региону.  Для сравнения: по итогам семи месяцев 2024 года в бюджет по НДФЛ поступили 42,48 млрд рублей.

На втором месте — налог на прибыль предприятий (41,9 млрд). Министр финансов области Виталий Голубенко неоднократно отмечал, что сокращение поступлений по этому налогу является ключевой причиной, по которой регион не выполняет план по собственным доходам. Он подчеркивал, что ситуация не выравнивается. Генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания», президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин не исключал, что прибыль организаций снижается из-за роста издержек. Кроме того, он напоминал, что сам налог на прибыль в 2025 году вырос с 20 до 25%. По итогам семи месяцев 2024 года налог на прибыль принес в бюджет региона 50,7 млрд рублей.

На третьем месте по влиянию на бюджет — налог на совокупный доход: 20,1 млрд рублей (18,9 млрд в 2024 году).

По 12 млрд в бюджет поступили за счет алкогольных акцизов и налога на имущество организаций, 7,8 млрд — за счет акциза на нефтепродукты. Годом ранее поступления по этим статьям составили 10,4, 10,5 и 7,7 млрд рублей соответственно.

Пользователи природных ресурсов заплатили в бюджет региона 852 млн рублей, что меньше, чем годом ранее (877 млн). Напомним, по данным Новосибирскстата, по итогам четырех месяцев 2025 года в Новосибирской области в добыче полезных ископаемых зафиксировано увеличение объемов производства на 2,8%. В мае стало известно, что из Новосибирской области возобновился вывоз антрацита. Кроме того, в мае еще пять гектаров земли получил в разработку «Разрез Богатырь».

Существенно сократились поступления в бюджет по транспортному налогу — 722 млн рублей (годом ранее — 856,2 млн). Напомним, в Новосибирской области с 2024 года планируют внедрить механизм ежегодного повышения ставки транспортного налога. Минфин региона предлагал привязать ставку к стоимости литра бензина. В июле 2025-го стало известно, что в России готовят законопроект о повышенном налоге на машины старше 15 лет.

Стоит отметить, что для пополнения доходной части регион в начале июля доразместил облигационный заем на 2 млрд рублей. Сейчас на госзакупках идет поиск подрядчиков для предоставления области кредитов.

По расходам бюджет региона выполнен на 52% — 179,6 млрд (план — 345,3 млрд рублей). Основные затраты — на зарплату, меры соцподдержки и субсидии госучреждениям. Годом ранее исполнение бюджета составляло по итогам семи месяцев 46,7%. К этому месяцу у региона уже начинал накапливаться навес денег, который приводил к тому, что за последние пару месяцев область «зашивалась» с расчетами, и на следующий год переходили серьезные «неосвоенные» суммы.  В 2025 году ситуация с расходами более сбалансированная.

Ранее редакция сообщала, что долги по налогам с новосибирцев планируют взыскивать без суда

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Экономика Финансы Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортный налог НДФЛ налог на прибыль бюджет


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