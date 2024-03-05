Заискрилась линия троллейбуса на Димитровском мосту в Новосибирске

На Димитровском мосту встал троллейбус № 24 из-за того, что оборвалась контактная линия. На участке дороги сразу скопилась пробка из автомобилей.

— Троллейбус спускался с моста на улицу Владимировская. Внезапно всё заискрило, и транспорт остановился, — говорится в сообщении телеграм-канала «АСТ54-Black».

В предоставленном ролике у троллейбуса сначала летят искры, а потом становится видно пламя.

В комментариях жители Новосибирска начали активно обсуждать данный инцидент.

— Постоянный ток — дело такое. Эффектное. — Просто сгорел секционный изолятор на автоматической стрелке. — На этом маршруте, наверное, самые старые троллейбусы. — Везде новые появляются, а на этом, самом длиннющем, нет.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за отмены автобуса маршрут троллейбуса №5 продлят до «Стрижей» в Новосибирске.