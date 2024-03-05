Заискрилась линия троллейбуса на Димитровском мосту в Новосибирске

На Димитровском мосту встал троллейбус № 24 из-за того, что оборвалась контактная линия. На участке дороги сразу скопилась пробка из автомобилей.
— Троллейбус спускался с моста на улицу Владимировская. Внезапно всё заискрило, и транспорт остановился, — говорится в сообщении телеграм-канала «АСТ54-Black».
В предоставленном ролике у троллейбуса сначала летят искры, а потом становится видно пламя.
В комментариях жители Новосибирска начали активно обсуждать данный инцидент.
— Постоянный ток — дело такое. Эффектное.
— Просто сгорел секционный изолятор на автоматической стрелке.
— На этом маршруте, наверное, самые старые троллейбусы.
— Везде новые появляются, а на этом, самом длиннющем, нет.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за отмены автобуса маршрут троллейбуса №5 продлят до «Стрижей» в Новосибирске.
Фото со страницы АСТ-54.
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