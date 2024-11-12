Новосибирская компания расширяет поставки растительного масла на азиатский рынок

В гастрономической столице Китая, городе Чэнду провинции Сычуань стартовал фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Под национальным брендом «Сделано в России» здесь представлена продукция новосибирских производителей — пастила и сухарики, масла и текстильная продукция.

Как сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, Китай сегодня является главным торговым партнером региона.

— 2023 год показал рост товарооборота на 30% по сравнению с предыдущим периодом, по большей части прирастал импорт, —сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. — В текущем году товарооборот с Китаем вырос на 4,4%.

Глава экономического ведомства подчеркнул, что сегодня ведется работа по увеличению доли несырьевого неэнергетического экспорта из региона.

Среди российских товаров на выставке будут представлены растительные масла новосибирской компании «Армаз». Помимо традиционного подсолнечного компания представит рапсовое, соевое, горчичное, льняное и кукурузное масла собственного производства. Как пояснил Infopro54 руководитель отдела экономического продвижения ООО «Армаз» Рамиз Кадыров, компания работает на экспорт уже не первый год, но сейчас в ее планах расширение азиатского рынка сбыта.

— Мы поставляем масла практически во все страны СНГ. Третий год подряд экспортируем товары в Китай. Тогда же зашли в Северную Корею, и если раньше поставки туда осуществлялись с большими перебоями, то теперь идут на постоянной основе. С этого года работаем с Южной Кореей. Также наша продукция востребована в Монголии и Вьетнаме, — отметил Кадыров.

Ежемесячно общий объем экспорта компании превышает одну тысячу тонн. При этом, в Азии востребована вся линейка продукции новосибирского производителя. В страны дальнего зарубежья на экспорт идут рапсовое, соевое, горчичное, льняное и кукурузное масла, как рафинированные, так и не рафинированные.

— С этого года, помимо пищевой продукции, на азиатские рынки мы начали отправлять хозяйственное, банное мыло из собственного натурального сырья, — добавил Кадыров.

Новосибирский производитель планирует и дальше расширять географию поставок. По словам представителя компании, уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами из ОАЭ и Египта.

Напомним, по данным службы корпоративных коммуникаций в январе – октябре погрузка подсолнечного масла в контейнерах на станциях Западно-Сибирской железной дороги в международном сообщении составила 119 тысяч тонн. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные направления экспорта — Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Туркмения.

По данным Seldon.Basis, ООО «Армаз» создано в 1997 году в Новосибирске, уставный капитал — 12 тысяч рублей. Директор и учредитель – Георгий Соломатин. Выручка компании за 2023 год — 2,4 млрд.руб., что на 64 млн. руб. больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за 2023 год — 40 млн. руб (-72%).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский переработчик молока начнет поставки в Алжир.