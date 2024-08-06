Банки не успели отреагировать на действия регулятора

— Банки не успели быстро отреагировать на ужесточение МПЛ в третьем квартале. И на внедрение среднемесячного размера платежа, когда кредиторам надо обращаться не в одно квалифицированное БКИ, а сразу во все четыре. А значит, вырастет номинальная долговая нагрузка на клиентов. Как это реально работает? Если сейчас МФО обращается в одно БКИ и видит долговую нагрузку на клиента, то, обратившись во все четыре БКИ, они увидят совсем другое количество займов и совсем другую долговую нагрузку.

Как ожидалось, в результате всех этих мер банки должны были закрутить воронку и чаще давать отказы на заявки, но этого пока не произошло.

Мне представляется, что усилия регулятора не уйдут в песок и микрофинансовый рынок в конце 2024 года столкнется с охлаждением, а темпы его роста будут замедлены. Уже в третьем квартале объем выдач вряд ли превысит показатели второго квартала. В четвертом квартале эта тенденция, скорее всего, закрепится, и рынок застынет на уровне второго квартала.

Мне представляется очень оптимистичным и не очень реальным прогноз агентства «Эксперт РА» о том, что выдачи микрозаймов в 2024 году увеличатся на 25%, портфель — на 20%, а совокупная чистая прибыль компаний вырастет почти так же заметно, как годом ранее — на 39%. Этот прогноз был сделан в мае по итогам 2023 года, но с того времени ситуация существенно изменилась.

Фото предоставлено компанией МФК «МигКредит», из личного архива спикера