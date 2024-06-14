Новые ГОСТы обяжут власти синхронизировать строительство дорог и жилья в Новосибирске

На одном из мероприятий Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирске 19-21 июня, обсудят документы транспортного планирования территорий. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский.

— Скоро выйдут новые ГОСТы и нормативы, и эта тема требует обсуждения, — пояснил чиновник. — Нужно создавать симбиоз строителей и дорожников в плане застройки агломерации.

Он пояснил, что сейчас в городе строят жилмассивы, из которых потом невозможно выехать.

— Потом все вспоминают, что к жилмассиву нужно подвести дорогу, запустить общественный транспорт, а мы уже ничего не можем сделать. Соотношение нормативов площади дорог и города также будет одной из ключевых тем обсуждения на площадке, — добавил Костылевский.

По данным министра, в Москве соотношение площади дорог к площади города сегодня составляет 9,5%. Для сравнения: в Нью-Йорке — 30%.

— В Новосибирске будет 6%, если мы реализуем весь генплан. Сейчас у нас соотношение около 4%. Вопросов по этой теме очень много, — констатировал Анатолий Костылевский. — Есть что обсуждать и по застройке, и по транспортной инфраструктуре.

— Мы считаем, что частично решение вопроса по развитию транспортной инфраструктуры должно ложиться на застройщиков. Кроме того, необходимо синхронизировать дорожную программу, где заложены мероприятия по строительству дорог, развязок, искусственных сооружений, и программу по застройке Новосибирска, — пояснял редакции дорожный эксперт «Народного фронта» Александр Стефанов. — Если выдается разрешение на строительство, то в обозримой перспективе должны появляться объекты транспортной инфраструктуры, причем появляться должны не спустя какое-то время, а когда люди заезжают в новостройки.

Напомним, в мае реготделение «Народного фронта» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить обеспеченность новых микрорайонов Новосибирска транспортной инфраструктурой. Насколько своевременно они появляются и передаются на баланс муниципалитета.

На проблемы с транспортной доступностью жалуются жители отдаленных микрорайонов. Между тем в городе стартует освоение еще ряда площадок, где есть вопросы с дорожной и транспортной доступностью – Клюквенный, Радиостанция, а также продолжается застройка спальных микрорайонов Новосибирска.

Напомним, что застройщиков Новосибирска уже обязали вкладываться в социальную инфраструктуру рядом со строящимися объектами.

Ранее редакция сообщала о том, что транспортные потоки и схемы движения просчитают для нового микрорайона в Новосибирске.