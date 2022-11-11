Новосибирская область в топ-10 по количеству мошенничеств при автостраховании

В начале августа 2022 года Новосибирская область заняла 10 место в «антирейтинге» регионов с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО. Доля возбуждённых уголовных дел по поданным страховыми компаниями заявлениям в правоохранительные органы — 6,1% от общего количества по региону (16 место по России). В первом квартале 2022 года частота страховых случаев составила 6,3% (5 место). Размер средней выплаты — 91 892 рубля (6 место).

135346 На каждый полученный в регионе рубль страховой премии страховщики несут более одного рубля убытков. В итоге регион по-прежнему находится в «красной» зоне — страховые компании с неохотой продают здесь свои продукты, рискуя получить одни убытки. Во многом виной тому является негативное влияние развитого в регионе сектора страховых мошенников, включая автоподставщиков, недобросовестных автоюристов, которые затевают суды со страховыми компаниями, выжимая из отрасли деньги.

По данным ГУ МВД, в 2016 году правоохранители зарегистрировали 10 случаев мошенничества в сфере автомобильного страхования. Тогда регион еще находился у страховщиков в «жёлтой» зоне антирейтинга регионов. В 2018 году количество случаев резко возросло до 129, и теперь ежегодно правоохранители открывают десятки уголовных дел, отмечают эксперты проекта «Страхование: Общественная экспертиза».

Региональный почерк

Самые распространенные случаи страхового мошенничества в Новосибирской области — это подставные аварии с японскими праворульными автомобилями. Этот вид мошенничества пришел в регион несколько лет назад из Приморья, где он очень распространен. Действуют в этом случае мошенники так: покупают старую японскую машину, затем подстраивают с ней ДТП. Иногда такие «аварии» происходят более 10 раз на протяжении года. Как правило, вторым участником ДТП являются транспортные средства российского производства, в том числе ВАЗы, ГАЗы, «Уралы».

Кроме того, у новосибирских мошенников популярны и «классические» сценарии.

Советы для водителей по противодействию мошенникам:

используйте видеорегистратор и будьте внимательны на перекрёстках с круговым движением;

не доверяйте оперативно оказавшимся на месте ДТП аварийным комиссарам и автоюристам;

если у вас возникли разногласия с другим участником ДТП, вызывайте сотрудников ГИБДД;

в случае ДТП используйте приложение «Помощник ОСАГО» ;

обязательно оповестите о случившемся свою страховую компанию.

Ранее редакция приводила мнение экспертов, что дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО.