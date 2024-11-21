Новосибирская область в зоне рефарминга

Для того чтобы все могли просматривать видео в 4K и делиться бесконечным количеством контента, операторы связи постоянно модернизируют сеть.

Рефарминг — это процесс перераспределения и повторного использования радиочастот, принадлежащих оператору связи, что позволяет освободить частоты для внедрения нового стандарта мобильной связи LTE. После проведения рефарминга наблюдается значительное увеличение скорости интернета.

Так, специалисты МТС смогли улучшить качество мобильного интернета в селе Довольное благодаря перераспределению радиочастот в пользу LTE, что принесло значительные преимущества для местных жителей и гостей.

В этом году в Искитимском, Красноозёрском, Купинском, Мошковском, Татарском, Сузунском, Ордынском и Колыванском районах региона была проведена масштабная работа по рефармингу. Теперь загрузка фото и видео осуществляется быстро, а пользователи могут легко играть в онлайн-игры и комфортно стримить контент, рассказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.