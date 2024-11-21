Соглашение о стабилизации цен на масло подписал один новосибирский производитель

Минсельхоз Новосибирской области подписал соглашение о стабилизации цен на сливочное масло. Как сообщила пресс-служба УФАС региона, это первое подобное соглашение, подписанное в Сибири.

— В рамках соглашения хозяйствующие субъекты обязуются не поднимать ранее установленные цены на сливочное масло, а также принять меры по увеличению объемов его производства, — говорится в документе.

Из производителей масла свою подпись в документе поставила пока только одна компания — АО «Маслодельный комбинат Чановский». В Минсельхозе отметили, что к соглашению могут присоединиться и другие предприятия. Сейчас ведомство ведет с ними соответствующую работу.

Срок действия документа – до 1 января 2025 года.

По данным Новосибирскстата, на 18 ноября килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 1217 рублей. Для сравнения: в начале 2024 года — 867 рублей.

В сентябре текущего года Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим производителям молочной продукции письма, на основе которых проводится анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко. Необоснованное их повышение станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, сообщали в ФАС.

Производители объясняют рост цен на сливочное масло в России увеличением затрат на производство. При этом, подчеркивают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от его себестоимости.

Глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов сообщал, что регион по производству и реализации молока занимает шестое место по РФ. По его словам, в области находится 77 предприятий-производителей молочной продукции. В июле Шинделов говорил, что, по данным ведомства, регион в настоящее время с профицитом (152,5%) обеспечен собственным сливочным маслом. Он подчеркивал, что в 2023 году новосибирские предприятия произвели 8,5 тонны этого продукта.

Председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», член правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко рассказывал Infopro54л, что в регионе только один крупный производитель масла и сухого молока (АО «Маслокомбинат Чановский»), а также несколько небольших с объемом переработки до 30-50 тысяч тонн сырья в сутки. Среди них АО «Агрофирма «Лебедевская», ЗАО племзавод «Ирмень» и т.д. Для новосибирского рынка это немного. По его словам, натуральное сливочное масло 82,5% на полках магазинов должно стоить 1200-1400 рублей.

Напомним, АО «Маслодельный комбинат Чановский» в следующем году планирует экспортировать свою продукцию в Алжир.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре прошлого года в Новосибироской области было подписано соглашение о стабилизации цен на яйца. Его подписали АО «Птицефабрика Чикская», ЗАО ПФ «Ново-Барышевская», ЗАО ПФ «Посевнинская», ЗАО «Птицефабрика «Каргатская», АО ПФ «Евсинская».