Врачи Мешалкина спасли младенца от порока сердца без проведения открытой операции

У одной из малышек-близнецов внутриутробно был выявлен критический порок сердца – синдром гипоплазии правых отделов.

— Редкий случай — одна малышка из двойни имела порок сердца, — сообщили в пресс-службе НМЦ им. академика Мешалкина.

Это большой комплекс аномалий. У пациентки правый желудочек сердца был значительно уменьшен в объёме, а выход из него был полностью заблокирован. Кровь доставлялась к легким только через открытый артериальный проток – сосуд, который работает во внутриутробном периоде, а затем закрывается.

Благодаря подобранным врачами лекарственным средствам удалось отложить закрытие сосуда до проведения операции. Однако положение усугублялось тем, что кроха появились на свет на 35-й неделе, и ее вес при рождении составлял всего 2 килограмма. Сперва о ней заботились врачи Новосибирского областного перинатального центра, на восьмой день ребенка перевели в Центр Мешалкина.

После анализа состояния ребенка специалисты Центра пришли к выводу, что возможно малотравматичное хирургическое лечение, при котором правый желудочек девочки со временем сможет самостоятельно «вырасти», если кровоток в нем будет нормализован и сердечная мышца будет постоянно тренироваться.

Профессиональные хирурги выполнили свою работу, и теперь для того чтобы сердечко ребенка нормально заработало нужно только время.

— Сердечная мышца способна растягиваться и тренироваться в процессе работы, как любая другая мышца организма, — рассказал Алексей Войтов, хирург.

Сейчас малышка уже питается самостоятельно. За состоянием пациентки будут следить удаленно. Высока вероятность, что открытая операция девочке не понадобится.

Ранее редакция сообщала о том, что ложная аневризма аорты спасла пациента Мешалкина от смерти. Пациент был на грани три раза.