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Новосибирская область вошла в число регионов с высоким уровнем загрязнения рек и озер

  • 29/05/2023, 16:55
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Новосибирская область вошла в число регионов с высоким уровнем загрязнения рек и озер
Кроме того, пресноводные районы сильно загрязнены в Свердловской, Мурманской, Московской и других областях.

По данным Росгидромета, которые проанализировала FinExpertiza, в 2022 году ситуация с пресноводными водоемами в России ухудшилась. Было выявлено на 9% больше высоких и экстремально высоких загрязнений. Всего в 2022 году было зафиксировано 2470 случаев, в 2021 загрязнений было 2266, в 2020 — 1747 случаев.

—  Чаще всего загрязнения пресноводных объектов фиксировались в Свердловской области (26% от общего числа инцидентов по стране), Мурманской области (9%), Московской области (8%), Новгородской области (4%), Ханты-Мансийском автономном округе (4%), Смоленской области (4%), Челябинской области (3%), Новосибирской области (3%), Красноярском крае (3%) и Москве (2%), — сообщают аналитики.

Основным источником загрязнений эксперты называют неочищенные сточные воды. А на увеличение числа выявленных случаев загрязнения могло и повлиять совершенствующееся качество мониторинга.

Наиболее опасные загрязнения в первом полугодии 2022 года были зафиксированы на сибирских реках — 5 случаев пришлись на Омь, 5 — на Тобол, 4 — на Обь. На малых реках Новосибирской области, среди которых Тула, Нижняя Ельцовка и Каменка, произошло 25 случаев высокого загрязнения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске реку заволокло грязной плёнкой, которая напугала местных жителей. 

Фото из телеграм-канала министра природных ресурсов Новосибирской области Евгения Шестернина

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : экология охрана окружающей среды загрязнение водоемов


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