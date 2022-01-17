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Прокурора Новосибирска попросили проверить безопасность бионорда

  • 17/01/2022, 17:59
Автор:
Новости Новосибирска
И остановить его некорректное использование.

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус обратилась к прокурору Новосибирска Роману Сиваку с предложением проверить законность использования химического реагента бионород для обработки дорог Новосибирска против гололеда. Об этом депутат написала на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, она просит прокурора проверить, есть ли в муниципалитете техника, которая необходима для обеспечения технологии использования бионорда, а также насколько безопасно его использование для окружающей среды.

— На сайте производителя есть информация о том, что при нарушении норм расхода этого состава происходит загрязнение водоемов и почвы, — пишет Пинус. — Очевидно, это происходит в настоящее время в Новосибирске при некорректном использовании химического реагента. Также очевидно, что это необходимо остановить.

По информации Натальи Пинус, снег с остатками бионорда вывозится на снегоотвал около реки (Тула) на улице Ватутина.

— Могу предположить, что этот факт может негативно сказываться на экологическом состоянии водоема. В прилагаемом к обращению «Паспорте безопасности химической продукции» говорится о том, что при нарушении правил обращения и хранения данный химический препарат загрязняет водоемы и почву, — отмечает депутат. — Исходя из информации в паспорте, препарат оказывает раздражающее действие при попадании на кожные покровы. Можно ли в таком случае считать этот препарат безопасным для использования в городской среде с учетом наличия в городе домашних животных? Жители города жалуются на раздражение и воспаление лап животных, которые также проживают в городской среде.

Пинус попросила городскую прокуратуру проверить факт соблюдения технологии использования химического реагента. По имеющейся у нее информации, субстанция, которая образовалась после применения препарата, должна быть оперативно и своевременно сметена.

— При этом, исходя из данных, которыми я обладаю, это в полной мере не производится. В итоге остатки препарата остаются на территории улично-дорожной сети города, что негативно сказывается на здоровье горожан и ухудшает почвенный покров прилегающих озелененных пространств, — констатирует депутат.

Это одно из ряда официальных обращений, которые депутат, по ее словам, направила в несколько инстанций за последнюю неделю в отношении использования химического реагента бионорд на улицах Новосибирска. Она напоминает, что в прошлом году борьба с бионордом закончилась ее победой.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что на зиму 2021-2022 годов муниципалитет планирует закупить реагент «Бионорд» и «Бионорд-моченный» на общую сумму более 129 млн рублей. На содержание дорог в 2022-2023 года — 5,6 тысячи тонн на 137 млн рублей. В конце 2020 года мэрия сообщала, что в планах посыпать все улицы Новосибирска бионордом. В ноябре 2021 года на пресс-конференции мэр Анатолий Локоть сообщил, что в город прибыли 16 комбинированных уборочных машин. Их особенность в том, что они оборудованы под бионорд обеих фракций.

Фото со страницы Натальи Пинус в Facebook

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги город благоустройство


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