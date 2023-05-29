В Минсоцразвития рассказали, какие предприятия ждут летом школьников на работу

В организации временных рабочих мест подростков летом этого года планируют участвовать ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса области: НАЗ им. Чкалова, АО НИИ Измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна, завод «Электросигнал». Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

— Эти предприятия очень активно работают с нами, — говорит министр. — Ребятам очень интересно познакомиться с работой этих компаний, принять участие в производственном процессе.

Кроме того, по информации Минсоцразвития, в текущем году существенно увеличен размер материальной поддержки в период временного трудоустройства.

— Если в 2022 году выплачивали 1,1 руб., то в этом году 2,8 руб, — сообщает Елена Бахарева.

По информации Минсоцразвития Новосибирской области, летом текущего года планируется временно трудоустроить 5,8 тыс (+230 к 2022 году) подростков.

Ранее редакция сообщала, сколько взрослых сотрудников трудоустроены на оборонных предприятиях региона.