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В Минсоцразвития рассказали, какие предприятия ждут летом школьников на работу

  • 29/05/2023, 17:00
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В Минсоцразвития рассказали, какие предприятия ждут летом школьников на работу
Обещают увеличить и размер материальной поддержки.

В организации временных рабочих мест подростков летом этого года планируют участвовать ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса области: НАЗ им. Чкалова, АО НИИ Измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна, завод «Электросигнал». Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Эти предприятия очень активно работают с нами, говорит министр. Ребятам очень интересно познакомиться с работой этих компаний, принять участие в производственном процессе.

Кроме того, по информации Минсоцразвития, в текущем году существенно увеличен размер материальной поддержки в период временного трудоустройства.

Если в 2022 году выплачивали 1,1 руб., то в этом году 2,8 руб, сообщает Елена Бахарева.

По информации Минсоцразвития Новосибирской области, летом текущего года планируется временно трудоустроить 5,8 тыс (+230 к 2022 году) подростков.

Ранее редакция сообщала, сколько взрослых сотрудников трудоустроены на оборонных предприятиях региона.

Фото сообщество НАЗ им. Чкалова ВК, автор Евгений Жуков

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирская область

Теги : трудоустройство несовершеннолетних промышленность правительство Новосибирской области Елена Бахарева


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