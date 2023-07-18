Новосибирская область вошла в Топ-10 регионов по объему ввода многоквартирных домов за шесть месяцев 2023 года

За первое полугодие 2023 года застройщиками Новосибирской области введено 1 640,2 тыс. кв. м жилья. Из них 1 176,7 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома. Это на 80,8%, или на 525,9 тыс. кв.м больше аналогичного значения за тот же период 2022 года, говорится в аналитическом отчете Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Отмечается, что опережение темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в Новосибирской области четвертый месяц подряд. Так, в июне в области введено на 70,1% или на 93,3 тыс квадратов больше по сравнению с прошлым годом (226,4 тыс кв. метров жилья). В том числе — 164,7 тыс. кв.м в многоквартирных домах (рост по сравнению с прошлым годом составил 243,1% или 116,7 тыс кв. метров).

— Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Новосибирская область занимает 10‑е место по показателю ввода жилья за июнь 2023 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 4‑е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 9‑м месте, — констатируют эксперты ЕРЗ. — По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за июнь 2023 года Новосибирская область занимает 7‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года — 3‑е место, по динамике относительного прироста — 9‑е место.

В июне 2023 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Новосибирской области составила 72,7%, что на 36,7 п.п. больше аналогичного значения за тот же период 2022 года. По этому показателю Новосибирская область занимает 3‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов.

Стоит отметить, что за январь-июнь 2023 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Новосибирской области составила 71,7% (на 12,9 п.п. больше аналогичного значения за тот же период 2022 года). По этому показателю Новосибирская область занимает 5‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов.

В июне 2023 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Новосибирской области составила 72,7%, (+ 36,7 п.п. по сравнению с июнем 2022 года). По этому показателю Новосибирская область занимает 3-е место в Российской Федерации среди 85-ти регионов.

Ранее редакция сообщала, что определены застройщики-лидеры по объему сданного жилья в Новосибирске.