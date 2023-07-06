Определены застройщики-лидеры по объему сданного жилья в Новосибирске

По итогам первого полугодия 2023 года Группа «Мета» вышла в лидеры среди застройщиков Новосибирской области по объему сданного жилья: 48048 кв метров, поднявшись сразу на 12 ступенек рейтинга. По этому показателю девелопер занял 13,54% рынка, отмечают аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

На втором месте, ноздря в ноздрю, идет ГК «КПД-Газстрой» — 48046 кв метров. Ранее компания также находилась на втором месте в топ-10 по объемам сданного жилья. Занимает 13,54% рынка.

На третьем месте ГК «Новый мир» — 23 221 кв м. Застройщик поднялся сразу на 16 ступенек, занимает 6,55% рынка.

В топ-10 также вошли ГК «Брусника» (19,2 тыс кв метров), ООО «Энергомонтаж» (18,2 тыс), ООО «СЗ Прорыв» (15 тыс), ГК АКД (13,1 тыс), Холдинг СДС (13,1 тыс), ООО «СЗ Дар» (12,8 тыс), ООО СК «Сибирьинвест» (11,2 тыс).

Новичком топ-10 стала компания «СЗ Прорыв», которая сдала ЖК «Топаз». Резкий рост сдачи показали ГК АКД (+31 место): ЖК «Бавария», «Оазис» и «Спектр». А также Холдинг СДС (+20): ЖК «Венеция», «Венеция-2», «Венеция-3», «На Народной». В топ-20 вошли ООО «АНВ» — ЖК «Берлин» (10,8 тыс кв метров) и ООО СЗ «СНК» — ЖК «Никитина 128» (8 тыс)

Самый резкий подъем в топе по объему сданного жилья показал Фонд защиты участников долевого строительства (+46), который сдал ЖК «Закаменский» и ЖК «По ул Калинина»

Цены на сданные квартиры у застройщиков варьируются в диапазоне от 2,5 млн руб. и от 11.1 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, кто лидирует в Новосибирске по объему текущего строительства.