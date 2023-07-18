Погиб ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новосибирском

Страшное ДТП произошло 18 июля на 1319 км автодороги Р-254 «Иртыш». Пассажирский автобус «Киа-Гранбит», который следовал по маршруту Новосибирск – р.п. Северное столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак», двигавшегося со стороны Омска в Новосибирск.

— В автобусе находились водитель и 18 пассажиров. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб малолетний ребёнок в возрасте около 4 лет, находившийся в автобусе. Водитель грузового автомобиля 1956 г.р. и 2 пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение. На место выехал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции А.В. Бабенков. Сотрудники ГИБДД и следователи полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Следователем полиции в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он задержан. Проводится доследственная проверка.