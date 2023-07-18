Погиб ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новосибирском

Страшное ДТП произошло 18 июля на 1319 км автодороги Р-254 «Иртыш». Пассажирский автобус «Киа-Гранбит», который следовал по маршруту Новосибирск – р.п. Северное столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак», двигавшегося со стороны Омска в Новосибирск.
— В автобусе находились водитель и 18 пассажиров. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб малолетний ребёнок в возрасте около 4 лет, находившийся в автобусе. Водитель грузового автомобиля 1956 г.р. и 2 пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение. На место выехал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции А.В. Бабенков. Сотрудники ГИБДД и следователи полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Следователем полиции в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он задержан. Проводится доследственная проверка.
Фото предоставлено ГУ МВД по Новосибирской области
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