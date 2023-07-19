Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения

Проект закона, который наделяет участников спецоперации правом сдавать экзамены на получение водительских права без прохождения обучения, внесён в Госдуму.
В пояснительной записке предлагается предусмотреть для участников специальной военной операции возможность сдавать экзамены на управление транспортом категории «А» и «В» по результатам самоподготовки, то есть без прохождения обучения в автошколе.
Ожидается, что принятая мера позволит участникам СВО оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения спецоперации.
Ранее редакция сообщала, что налоговики в Новосибирске будут консультировать участников СВО и членов их семей.
Фото: ru.freepik.com — diana.grytsku
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