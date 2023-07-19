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Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения

  • 19/07/2023, 09:23
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Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения
Согласно законопроекту, военные будут сдавать экзамен сразу после «самоподготовки».

Проект закона, который наделяет участников спецоперации правом сдавать экзамены на получение водительских права без прохождения обучения, внесён в Госдуму.

В пояснительной записке предлагается предусмотреть для участников специальной военной операции возможность сдавать экзамены на управление транспортом категории «А» и «В» по результатам самоподготовки, то есть без прохождения обучения в автошколе.

Ожидается, что принятая мера позволит участникам СВО оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения спецоперации.

Ранее редакция сообщала, что налоговики в Новосибирске будут консультировать участников СВО и членов их семей.

Фото: ru.freepik.com — diana.grytsku 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : СВО законопроект Госдума водительские права для участников спецоперации


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