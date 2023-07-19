Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения

Проект закона, который наделяет участников спецоперации правом сдавать экзамены на получение водительских права без прохождения обучения, внесён в Госдуму.

В пояснительной записке предлагается предусмотреть для участников специальной военной операции возможность сдавать экзамены на управление транспортом категории «А» и «В» по результатам самоподготовки, то есть без прохождения обучения в автошколе.

Ожидается, что принятая мера позволит участникам СВО оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения спецоперации.

Ранее редакция сообщала, что налоговики в Новосибирске будут консультировать участников СВО и членов их семей.