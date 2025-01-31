ХК «Сибирь» организует матч памяти Андрея Тарасенко в Новосибирске

11 февраля на «Сибирь-Арене» пройдет матч, посвященный памяти выдающегося новосибирского хоккеиста Андрея Тарасенко. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Сибирь».

— В этот день наша команда встретится с хоккейным клубом «Лада», в составе которого Андрей Владимирович признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России сезона 1997/1998 годов, — отметили в ХК «Сибирь».

Андрей Тарасенко, великий российский хоккеист, ушел из жизни в июле 2024 года. За свою яркую карьеру он успел поиграть за многие известные российские клубы, включая ярославское «Торпедо», тольяттинскую «Ладу», нижегородское «Торпедо» и казахстанский «Казахмыс». В составе сборной России он принимал участие в Олимпиаде-1994 и чемпионате мира 1995 года.

После завершения игровой карьеры, с 2008 года, Тарасенко начал работать тренером в «Сибири». В период с 2009 по 2011 год он занимал должность главного тренера этого клуба. Он также является отцом Владимира Тарасенко — двукратного обладателя Кубка Стэнли.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» в поединке уступил челябинскому «Трактору». Счет в матче 3:4.