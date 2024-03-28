Новосибирская область впервые отправила семена льна в Японию

В Новосибирске впервые оформлены документы на отгрузку в Японию семян льна. Они предназначаются для переработки и использования в пищевых целях, сообщили в управлении Россельхознадзора.по Новосибирской и Томской областям.
— Доставка 25 тонн семян льна, упакованных по 25 кг в полипропиленовые мешки, осуществляется железнодорожным транспортом до Владивостока и далее будет транспортироваться морским путем. — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что при подготовке к экспорту продукция прошла процедуры фитосанитарного и лабораторного контроля на все показатели качества и безопасности в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза.
Ранее редакция сообщала, что с начала года Новосибирская область отправила в Китай 144 тонны пухо-перьевого сырья.
Фото предоставлено пресс-службой управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, автор- пресс-служба
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