Новосибирская область впервые отправила семена льна в Японию

В Новосибирске впервые оформлены документы на отгрузку в Японию семян льна. Они предназначаются для переработки и использования в пищевых целях, сообщили в управлении Россельхознадзора.по Новосибирской и Томской областям.

— Доставка 25 тонн семян льна, упакованных по 25 кг в полипропиленовые мешки, осуществляется железнодорожным транспортом до Владивостока и далее будет транспортироваться морским путем. — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что при подготовке к экспорту продукция прошла процедуры фитосанитарного и лабораторного контроля на все показатели качества и безопасности в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза.

Ранее редакция сообщала, что с начала года Новосибирская область отправила в Китай 144 тонны пухо-перьевого сырья.