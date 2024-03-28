Бугринский мост Новосибирска вошел в топ-8 самых впечатляющих мостов России

Эксперты сервиса tutu нашли восемь автомобильных и железнодорожных мостов в разных регионах России. В этот список вошел и Бугринский мост из Новосибирска.

Свой выбор в компании объяснили тем, что арочный пролет Бугринского моста через Обь считается самым длинным на территории СНГ.

— Мост был открыт в 2014-м: он соединяет два района Новосибирска. Изначально мост планировали сделать вантовым, однако впоследствии от этой идеи отказались: такая конструкция могла бы мешать самолетам, садящимся в аэропорту Толмачево, — отмечают в компании. — Бугринский стал третьим мостом через Обь. Долгое время названия у него не было: местные жители так и называли его «третьим». В итоге мост получил имя в честь рощи, которую и пересекает.

Бугринский мост является составной частью перспективной скоростной магистрали непрерывного действия «Юго-Западный обход» Новосибирска, которая связывает федеральные трассы «Иртыш» и «Чуйский тракт». Его строительство началось в 2010 году и завершилось в 2014. Мост проектировала компания АО «Институт «Стройпроект», строила — АО «Сибмост».

В топ-8 также вошли:

Саратовский арочный мост, который соединяет правый и левый берег Волги.

Вантовый золотой мост во Владивостоке.

Автодорожный муромский мост через Оку.

Вантовый мост «Миллениум» через Казанку в Казани.

Автомобильный мост «Красный дракон» через Иртыш в Ханты-Мансийске

Ростовский разводной железнодорожный мост через Дон.

Хабаровский двухъярусный мост через Амур — «Амурское чудо».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируется строить продолжение Бугриского моста. Конкурс на проектирование левобережной части «Южного транзита» выиграла компания, близкая к «Новосибирскавтодору».