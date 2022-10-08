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Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии

  • 08/10/2022, 11:00
Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии
Ситуацию с распространением заболевания, качеством жизни пациентов и устойчивости вируса к терапии обсудили в наукограде Кольцово.

В круглом столе «ВИЧ в России: фарммедобращение и качество жизни» на форуме OpenBio приняли участие активисты, ученые из разных регионов России, представители пациентского сообщества, производители тест-систем и врачи. Они напомнили, что наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией регионы России – Урал, Поволжье, Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Эксперты обсудили качество жизни ВИЧ-позитивных пациентов, стигматизацию и оказание медицинской помощи. Отдельной темой для разговора стали научные исследования лекарственной устойчивости к антиретровирусной терапии.

Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии

Модератор круглого стола Антон Еремин, врач-инфекционист, исследователь, отметил, что в мире с ВИЧ живут около 38.5 миллионов человек, а количество новых случаев в 2021 году составило более 1.5 миллиона. Примерно 3/4 пациентов принимают антиретровирусную терапию.

Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии

Владимир Гричишкин, ВИЧ-активист, равный консультант и продюсер арт-фестиваля о сексуальном здоровье SAFEST, рассказал, что по результатам международного исследования Stigma Index 2.0 каждый третий респондент сталкивался с дискриминационными замечаниями, сплетнями и вербальным насилием в свой адрес в связи со своим ВИЧ-статусом. Он объяснил, что доминирующие ощущения, которые ВИЧ-позитивные люди испытывают к себе, это — стыд вина, ощущение собственной грязности, потеря уверенности в себе.

Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии

Щинов Александр Юрьевич, координатор проектов регионального общественного фонда «Новая Жизнь» и АНО «Дорога к жизни», обратил внимание на роль НКО в снижении рисков заражения ВИЧ в ключевых и уязвимых группах.

Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии

В Новосибирской области мутации резистентности к антиретровирусной терапии (прим. ред. резистентность – это устойчивость вируса к применяемой терапии, т.е. вирус продолжает быстро размножаться, несмотря на прием препарата) среди подлежащих надзору пациентов, были выявлены у 19,3%, обозначила Мария Сивай, к.б.н., старший научный сотрудник отдела ретровирусов ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».

Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии

Михаил Питерский, руководитель Уральского окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД, напомнил, что главная причина развития лекарственной устойчивости к антиретровирусным препаратам – это не только распространение уже резистентных штаммов, но и нерегулярный прием терапии.

Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии

Участники стола отметили, что важным фактором для борьбы с эпидемией ВИЧ является распространение знаний о принципе «Непередаваемый = не передающий». Он заключается в том, что когда человек, живущий с ВИЧ, принимает антиретровирусную терапию, его вирусная нагрузка снижается и он не может передать вирус партнеру.

Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии

По итогам круглого стола все участники отметили необходимость продолжения и усиления работы в области профилактики ВИЧ-инфекции. Среди важных мер они озвучили разработку комплексного подхода к борьбе с эпидемией,  распространение знаний об инфекции в обществе, проведение исследований лекарственной устойчивости, увеличение финансирования на анализы резистентности к терапии перед назначением препаратов для пациентов.

Эпидемия ВИЧ: вирус мутирует при нерегулярной терапии

Материал предоставлен пресс-службой форума

Фото Никиты Дюганова, Бато Дамдинова

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Эпидемия ВИЧ антиретровирусная терапия


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