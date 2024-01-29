Грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском

В субботу, 27 января, на железнодорожной станции Дупленская в Коченевском районе грузовой поезд сбил мужчину.

— 39-летний житель Коченевского района и его брат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили сократить путь и перейти железнодорожное полотно в неустановленном месте, — говорится в сообщении транспортной полиции по Сибирскому Федеральному округу.

Братья не заметили грузовой поезд, который шел по соседнему пути. Машинист, увидев людей, дернул ручник экстренного торможения, но не хватило расстояния. Одному брату удалось спастись, другого ударил поезд.

— От полученных травм пострадавший скончался на месте, — говорится в сообщении.

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