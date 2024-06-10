Ливни, град и шквалистый ветер: штормовое предупреждение объявили в Новосибирске

В Новосибирской области вновь объявили штормовое предупреждение.

— Сутки 11 июня в Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с., — сообщили со ссылкой на прогнозы синоптиков в ГУ МЧС региона.

Специалисты Министерства предупредили о возможном возникновении ЧС из-за непогоды.

— Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий, — подчеркнули в областном МЧС.

Вместе с тем, по данным популярных сервисов погоды, в регионе наступило настоящее лето с температурами от +24 до +30 градусов. В отдельные дни прогнозируются осадки в виде кратковременных дождей.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за сильных ливней в Новосибирской области у жителей региона ушли под воду огороды и затопило дома.