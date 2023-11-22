Застройщики Сибири тормозят с внедрением умных технологий в строительство

Сибирские застройщики не хотят создавать конкуренцию на рынке предоставления интернет-услуг в ЖК. По словам руководителя портала ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика, компании в Сибири предпочитают иметь дело с одним интернет-оператором. К примеру, по его словам, только в 18% новостроек Новосибирска возможен выбор оператора, впрочем, как и в среднем по России. Для сравнения: в Омской области возможность выбора предоставлена в 29,4% новостроек.

Впрочем, Кирилл Холопик напомнил, что минувшим летом Госдума приняла в первом чтении долгожданный законопроект о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Это должно скорректировать ситуацию.

Кроме того, по словам Холопика, в регионах Сибири наблюдается сильное отставание по внедрению «умных» технологий при строительстве жилья.

— К примеру, в Ижевске сегодня каждый второй ЖК, в котором есть продажи от застройщика, — «умный». Мало того, некоторые компании дооснащают «умным» оборудованием ранее построенные дома — к этому их подталкивает конкуренция, — говорит он. — В Новосибирске, к примеру, только в 11% новостроек возможен вход по смарт-картам и мобильному приложению — и это самый высокий показатель проникновения данной технологии в округе (по России 14,8%). Более развита в столице Сибири система видеонаблюдения: в Новосибирске ей оснащены свыше 57% новостроек (в среднем по России — 53%).

Эксперт ЕРЗ также констатировал, что в Сибири застройщики крайне слабо рекламируют «умный» дом. Если в России каждый 10 жилой комплекс продвигается, как «умный», то в Новосибирске всего 4,8% ЖК, в Красноярском крае — 7,7%.

Ранее редакция сообщала о том, что в платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строчка из-за умных счетчиков.