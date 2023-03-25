Новосибирская область займет шесть млрд рублей

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило на сайте госзакупок аукционы на предоставление региону возобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности в сумме 500 млн рублей. Всего объявлены 12 аукционов на общую сумму шесть млрд руб.

Согласно документации, начальная цена контрактов составляет 112,8 млн руб., процентная ставка — 8,5% годовых. Срок кредитной линии — 970 дней (2,7 года)

Отмечается, что средства пойдут на финансирование дефицита областного бюджета Новосибирской области и погашение государственных долговых обязательств региона.

— Заключение государственных контрактов с кредитными организациями осуществляется на конкурентной основе по итогам электронных аукционов, — говорится в конкурсной документации.

Срок подачи заявок — 24 апреля 2023 года.

В середине марта министерство финансов Новосибирской области утвердило условия эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Министр финансов региона Виталий Голубенко озвучивал сумму в 20 млрд рублей, и не исключал, что размещение может состояться ближе к осени.

Ранее редакция сообщала о том, что участники рынка микрофинансирования опасаются активизации «серых» игроков.