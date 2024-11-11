Новосибирская область займет на облигационном рынке почти 28 млрд рублей

Новосибирская область выпустит государственные облигации в форме именных документарных ценных бумаг с переменным купонным доходом и амортизацией долга. Приказ об утверждении решения подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Согласно документу, общий объем эмиссии облигаций составит 27,8 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей (общее количество облигаций — 27,8 млн штук). Срок обращения ценных бумаг — почти 5 лет (1 800 дней). Размещение будет проводиться путем открытой подписки в ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Начало размещения — 22 ноября 2024 года. Генеральным агентом выпуска является АО «Газпромбанк».

Отмечается, что каждая облигация имеет 60 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 30 дней.

Напомним, Новосибирская область вошла в число 25 регионов, которым спишут часть задолженности по бюджетному кредиту на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион может не возвращать более 146,5 млн рублей по бюджетному кредиту.

По данным Минфина региона, на 1 октября госдолг Новосибирской области составлял 68 млрд рублей. Из них 38,6 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 29,4 млрд на облигации. В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций региона в общей сложности на 33,7 млрд рублей.

В середине июня национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области кредитный рейтинг на уровне «АА(RU)». Кредитный рейтинг четырёх выпусков облигаций региона, находящихся в обращении, также подтвержден на уровне «АА(RU)».

Ранее редакция сообщала, что не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области. Только по одному лоту была подана единственная заявка.