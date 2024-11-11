На полигоне в Кольцово прошли соревнования по тактическому снайпингу

На полигоне в Кольцово состоялся открытый Чемпионат города Новосибирска по стрельбе на дальние дистанции, посвященный Дню военного разведчика. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков, гендиректора ГК Поляков» на своей странице в соцсетях.

— В Новосибирской области развивается новый официальный вид спорта, невероятно значимый в контексте защиты интересов нашей страны — тактический снайпинг, — уточнил депутат.

В ходе спортивных состязаний стрелки из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края, Республик Саха, Тыва и Алтай выполнили 8 упражнений с дистанциями стрельбы от 100 до 1200 метров. Соревнования проходили в двух дисциплинах: «Винтовка полуавтоматическая» и «Винтовка с ручным перезаряжанием». Лидером в первой дисциплине стали Эдуард Марченко, во второй — Иван Дубровин.

Среди сотрудников силовых подразделений первое место занял курсант НВВКУ (Новосибирск), успешно выполнивший упражнения со стрельбой на 1000 и 1200 метров с винтовкой СВ-98. На втором месте сотрудник 27 оСпН (Кемерово), бронзовый призер —сотрудник СОБР Росгвардии по Республике Горный Алтай.

— Навыки, отточенные на таких турнирах, сегодня особенно важны для нашей страны, — уверен Поляков.

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