Новосибирской области спишут более 146 млн рублей по бюджетному кредиту

Новосибирская область вошла в число 25 регионов, которым спишут часть задолженности по бюджетному кредиту на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион может не возвращать более 146,5 млн рублей по бюджетному кредиту.

Всего федеральные власти списывают долги на общую сумму 25,9 млрд рублей. Наибольшую сумму спишут Московской области — 14,2 млрд руб. На втором месте Татарстан — почти 9,5 млрд рублей, на третьем — Пермский край, которому простят 743,9 млн рублей.

Из сибирских городов, кроме Новосибирской области, задолженность по кредиту будет списана Алтайскому краю (5,3 млн рублей) и Томской области (почти 15 млн рублей).

Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам был запущен в конце 2020 года. Он стал одним из инструментов стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах. Списание распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях: сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.

В сентябре 2024 года министр экономического развития региона Лев Решетников заявлял о том, что Новосибирская область рассчитывает получить 20 млрд рублей в рамках реструктуризации 2/3 бюджетных кредитов.

— Мы планируем докапитализировать региональный фонд промышленности, так как понимаем, что по нынешним кредитным ставкам развивать инвестиционные проекты невозможно, — отмечал тогда министр.

Кроме того, региональные власти рассчитывают направить средства на компенсацию инвестиционного вычета новосибирским компаниям и развитие инфраструктуры, в том числе создание особой экономической зоны в районе ПЛП.

По данным Минфина региона, на 1 октября госдолг Новосибирской области составлял 68 млрд рублей. Из них 38,6 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 29,4 млрд на облигации. Кредитов от банков у региона не было. На 1 октября у области были заключены госконтракты на предоставление кредитных ресурсов с ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Газпромбанк».

Ранее редакция рассказывала, что не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области. Только по одному лоту была подана единственная заявка.