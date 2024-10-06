Компания «СЕЛЛ-Сервис» нарастила выручку на 70%

По итогам работы за 6 месяцев 2024 года новосибирская компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» увеличила выручку на 69,8% до 1,8 млрд рублей, чистая прибыль компании выросла на 146,4% — до 161,7 млн руб. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис капитал». Основными причинами роста остаются увеличение объемов продаж и ослабление курса рубля.

59,3% выручки компании по итогам первого полугодия обеспечили партнеры из кондитерской промышленности.

— В планах компании на второе полугодие — активнее развивать продажи в странах Средней Азии. По словам представителей топ-менеджмента «СЕЛЛ-Сервис», для этих целей 15 августа 2024 года эмитент зарегистрировал дочернюю компанию в Узбекистане, — отметили в пресс-службе финансового консультанта.

Напомним, что во втором квартале 2024 года эмитент разместил облигации на 250 млн руб. Инвестиции были использованы для закупа какао-продуктов.

Ранее редакция сообщала о том, что «СЕЛЛ-Сервис» купила склады в Московской области.