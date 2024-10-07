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Суд отказался исключать «СпецТрансСтрой» из реестра недобросовестных поставщиков

  • 07/10/2024, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Суд отказался исключать «СпецТрансСтрой» из реестра недобросовестных поставщиков
Компания была включена в него по заявлению дорожников.

Арбитражный суд Новосибирской области оставил в силе решение УФАС региона о включении сведений об ООО «СпецТрансСтрой», генеральном директоре компании Сергее Арапове и участнике компании Сергее Дмухе в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Как отмечается в материалах дела, «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» (ГКУ НСО «ТУАД») обратилось в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр. Дорожники в одностороннем порядке разорвали контракт со «СпецТрансСтрой» по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» — Черепанове — Маслянино» в Черепановском районе. Цена контракта составляла 341 млн рублей.

В августе «СпецТрансСтрой» лишился двух крупных контрактов: на строительство метро «Спортивная», а также контракта на ремонт Октябрьского моста.

В августе мировой суд Коченевского судебного района принял решение оштрафовать генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова почти на 9 млн рублей за нарушение сроков исполнения государственного контракта по нацпроекту «Чистая вода».

В сентябре Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «СпецТрансСтроя» на строительство автомобильной дороги «Барышево — Орловка – Кольцово».

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики требуют признать экс-подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске банкротом. 

Фото из телеграм-канала ТУАД, автор: пресс-служба, архив – весна 2023 года.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : реестр недобросовестных поставщиков


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