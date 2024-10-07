Суд отказался исключать «СпецТрансСтрой» из реестра недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Новосибирской области оставил в силе решение УФАС региона о включении сведений об ООО «СпецТрансСтрой», генеральном директоре компании Сергее Арапове и участнике компании Сергее Дмухе в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Как отмечается в материалах дела, «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» (ГКУ НСО «ТУАД») обратилось в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр. Дорожники в одностороннем порядке разорвали контракт со «СпецТрансСтрой» по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» — Черепанове — Маслянино» в Черепановском районе. Цена контракта составляла 341 млн рублей.
В августе «СпецТрансСтрой» лишился двух крупных контрактов: на строительство метро «Спортивная», а также контракта на ремонт Октябрьского моста.
В августе мировой суд Коченевского судебного района принял решение оштрафовать генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова почти на 9 млн рублей за нарушение сроков исполнения государственного контракта по нацпроекту «Чистая вода».
В сентябре Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «СпецТрансСтроя» на строительство автомобильной дороги «Барышево — Орловка – Кольцово».
Ранее редакция сообщала о том, что налоговики требуют признать экс-подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске банкротом.
Фото из телеграм-канала ТУАД, автор: пресс-служба, архив – весна 2023 года.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru