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От штрафа до тюрьмы: два миллиона россиян могут попасть под статью после принятия закона о дропперах

  • 20/06/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области в 2024 году было выявлено более 1100 пособников кибермошенников

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) замминистра МВД Данил Филиппов заявил, что у ведомства есть данные о 30 тысячах дропперов. Это люди, которые участвуют в обналичивании похищенных средств. По его оценкам, в целом в России может быть около двух миллионов людей, которые участвуют в операциях дропперов. Новый закон предусматривает для них уголовную ответственность.

Напомним, на этой неделе Госдума ужесточила наказание для дропперов, установив уголовную ответственность с лишением свободы до шести лет и штрафом до 1 миллиона рублей. Закон принят во втором и в третьем, окончательном, чтениях.

Статс-секретарь и заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, что не все подозреваемые в дропперстве, столкнутся с последствиями. Закон обратной силы не имеет, поэтому привлечь к ответственности можно только тех, кто совершил правонарушение после того, как он вступит в силу. Зубов также отметил, что человек, который дал свою банковскую карту преступникам, будет нести финансовую ответственность за нанесенный ущерб наравне с ними.

При этом по словам Зубова, число людей, занимающихся дропперством, уже начало уменьшаться. Ранее эксперты Сбербанка прогнозировали, что мошенники могут украсть у россиян до конца 2025 года свыше 330 миллиардов рублей.

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми.

— За три последних месяца 2024 года установлено 11 дроповодов и 65 владельцев банковских карт-дропов на счета которых поступили денежные средства. Дроперам предъявлено 69 исковых требований на общую сумму более 24 миллионов рублей, — сообщал начальник главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков на февральской сессии регионального парламента.

В феврале 2025 года в регионе был задержан подозреваемый, который в период с мая по октябрь 2024 года, выполняя роль дроппера, осуществил более 30 заказов и посредством криптообмена перевел около 40 миллионов рублей, полученных от потерпевших.

Количество жалоб на кибермошенников, поступивших от новосибирцев в Банк России, в 2024 году увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. В результате действий онлайн-преступников пострадали почти 800 жителей мегаполиса, которые не только лишились всех средств на банковских счетах, но и набрали микрозаймов с кредитами.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники отправляют новосибирцам сообщения о поступлении денег. Эксперты рассказали, как не попасться в ловушку.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : мошенничество дропперы


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