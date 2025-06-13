Новосибирцы попали в топ инвесторов в курортную недвижимость

Новосибирская область вошла в топ-15 регионов России, жители которых активно вкладываются в покупку недвижимости на курортах. В среднем в такую покупку новосибирцы инвестируют 6,2 млн рублей, говорится в исследовании Домклик.

В общем рейтинге покупателей Новосибирск находится на 12 месте. Для сравнения, Красноярский край на третьем (4,1% от всех покупок в стране) после Москвы и Московской области. Кузбасс — на пятом месте (3,6%). При этом цена сделки у красноярцев и кемеровчан ниже — 6 млн рублей соответственно.

Как отмечают эксперты Домклик, за 5,5 – 6 млн рублей в курортных регионах можно приобрести квартиру со средней площадью 50–55 кв. м. 63% сделок приходится на новостройки, 31% — на новостройки, 6% — на загородное жилье.

Под курортными регионами понимаются Краснодарский и Ставропольский край, Республика Адыгея, Калининградская область, Республики Алтай и Дагестан, Ростовская область.

Судя по данным сервиса, наибольший рост цен за год отмечен в курортных городах Калининградской области: в Балтийске — на 32,3%, в Зеленоградске — на 27%. При этом в Светлогорске цены упали на 36%. Также подешевели новостройки в Краснодаре (на 2,6%). В Сочи за год квадратный метр подорожал на 4,3% до 465 тысяч, в Новороссийске — на 2,6% до 225 тысяч.

Предложение в большинстве курортных городов на рынке новостроек сокращается. Рост наблюдается в Балтийске, Светлогорске, Пионерском, Новороссийске и Минводах.

На вторичном рынке рост стоимости квартир идет во всей курортных городах и варьируется от 1% до 23,4%. При этом предложение падает везде за исключением Железноводска и Кисловодска (+56%).

Напомним, за 5 месяцев 2025 года в управление Росреестра по Новосибирской области поступило более 7 500 заявлений на регистрацию и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных в иных регионах (по экстерриториальному принципу). Это на 25% больше, чем 3 года назад. По данным ведомства, наиболее востребованными регионами для новосибирцев являются: Иркутская область, Алтайский край, Республика Бурятия и Кемеровская область, Республики Саха (Якутия), Хакасия и Томская область, Красноярский и Забайкальский края.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряки уже который год занимают лидирующие позиции среди россиян, интересующихся зарубежной недвижимостью. Уникальные запросы включают в себя замки и таунхаусы.