В Новосибирске назвали 43 лучших заведений общепита

Лидеров определили на основе предпочтений 2,6 млн пользователей геосервиса в городе — жителей и гостей столицы Сибири. Заведения стали обладателями «Премии 2ГИС» и получили знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых посетителей, сообщила пресс-служба компании.

В Новосибирске лучших выбрали из 2 800 мест в шести номинациях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни и стритфуд. Лучшие бары и рестораны определяли на правом, левом берегах и в Академгородке, а все остальные номинации — в каждом районе города. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие заведения за последний год жители и гости Новосибирска чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали и позитивно оценивали в отзывах. Среди отзывов наибольшее влияние имели экспертные — от авторов, кто много пишет про общепит.

— Признание большой аудитории пользователей — это знак качества, которому можно доверять, — говорит руководитель проекта 2ГИС Александра Гейдек. — Мы хотим привлечь внимание к интересным компаниям и поддержать их стремление создавать классные заведения и развивать их. Благодаря проекту жители и гости Новосибирска смогут быстро найти лучшие места в разных районах города.

Лучшие заведения 2022 года по версии пользователей 2ГИС уже отмечены знаками отличия в геосервисе. Чтобы найти победителей, достаточно ввести в поиске «Премия 2ГИС» или нажать её кнопку на стартовом экране. Подсказки помогут найти заведения определенного формата — например, рестораны или кофейни. Кроме того, найти лауреатов можно с помощью фильтра в поиске общепита в 2ГИС.

В Новосибирске обладателями «Премии 2ГИС» 2022 года стали 9 кафе, 9 кофеен, 3 ресторана, 9 точек стритфуда, 9 кондитерских и 4 бара. В этом списке, к примеру, ресторан «СибирьСибирь» Дениса Иванова, хинкальная «Мечтатели», кафе «Арагви» и «Мама дома», стритфуд кафе Vлаvвше, кондитерская Biscuit house и т.д.

Кроме Новосибирска, в проекте приняли участие 30 городов России, а также Астана и Алматы в Казахстане и Бишкек в Киргизии.

Фото предоставлено пресс-службой 2ГИС