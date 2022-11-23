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Новосибирская область ждет новый федеральный транш на расселение ветхого и аварийного жилья

  • 23/11/2022, 10:49
Расселение ветхого и аварийного жилья
Регион планирует добавить на эти цели еще около 1 млрд рублей.

Новосибирская область представила в Фонд ЖКХ заявку на получение дополнительной финансовой поддержки для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья в рамках этапа 2022-2023 годов программы переселения. Речь идет о домах, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.

новости Новосибирска

В области нашли еще 1,3 млрд для расселения ветхого и аварийного жилья

—  В соответствии с представленной заявкой регион для реализации этапа 2022-2023 годов программы переселения планирует дополнительно получить 334,53 млн. рублей из средств Фонда ЖКХ, в порядке софинансирования регион добавит 1,04 млрд. рублей, —  сообщила пресс-служба государственной корпорации —  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. — В целом для реализации этапов 2019-2023 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, Новосибирской области из средств госкорпорации было предусмотрено выделить 3,93 млрд. рублей. Софинансирование со стороны региона составило 553,74 млн. рублей. Эти средства направлены на переселение 5 405 человек из 2 113 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 86,85 тыс.кв.м.

Напомним, что правительством Российской Федерации было принято решение выделить в 2022 году из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 24 млрд. рублей для предоставления 43 субъектам РФ компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

В 2008-2016 годах Новосибирской области было выделено 5,72 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 5,24 млрд. рублей. Эти средства направлены на переселение 20 053 человек из 7 806 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 282,8 тыс.кв.м.

Новосибирская область участвует в федеральной программе по ускоренному расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По данным МинЖКХ, в целом по программе до 2023 года в регионе предстоит расселить 55 тысяч квадратных метров жилья или 3 тысячи жителей. Основной аварийный фонд расположен в Новосибирске (30 тысяч квадратных метров) и Искитиме. В среднем в год аварийными в области признаются от 20 до 45 тысяч «квадратов». На финансирование ускоренной  программы в регионе всего заложены 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) — средства муниципальных образований. В перечне домов, попадающих под действие программы, были включены 208 домов в районах области и 44 — в Новосибирске. Ранее сообщалось, что всего предстоит расселить дома общей площадью 106,9 тысячи квадратных метров, где проживают около 7 тысяч человек.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что программу комплексного развития территорий в Новосибирске тормозит частный сектор

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Расселение ветхого и аварийного жилья


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