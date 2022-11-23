Новосибирская область ждет новый федеральный транш на расселение ветхого и аварийного жилья

Новосибирская область представила в Фонд ЖКХ заявку на получение дополнительной финансовой поддержки для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья в рамках этапа 2022-2023 годов программы переселения. Речь идет о домах, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Напомним, что правительством Российской Федерации было принято решение выделить в 2022 году из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 24 млрд. рублей для предоставления 43 субъектам РФ компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

В 2008-2016 годах Новосибирской области было выделено 5,72 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 5,24 млрд. рублей. Эти средства направлены на переселение 20 053 человек из 7 806 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 282,8 тыс.кв.м.

Новосибирская область участвует в федеральной программе по ускоренному расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По данным МинЖКХ, в целом по программе до 2023 года в регионе предстоит расселить 55 тысяч квадратных метров жилья или 3 тысячи жителей. Основной аварийный фонд расположен в Новосибирске (30 тысяч квадратных метров) и Искитиме. В среднем в год аварийными в области признаются от 20 до 45 тысяч «квадратов». На финансирование ускоренной программы в регионе всего заложены 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) — средства муниципальных образований. В перечне домов, попадающих под действие программы, были включены 208 домов в районах области и 44 — в Новосибирске. Ранее сообщалось, что всего предстоит расселить дома общей площадью 106,9 тысячи квадратных метров, где проживают около 7 тысяч человек.

Ранее редакция рассказывала о том, что программу комплексного развития территорий в Новосибирске тормозит частный сектор.